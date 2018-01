Previa SD Eibar- Málaga CF: solo importa la victoria en el debut de Jose González

Google Plus

Foto: Laliga.es

El Málaga CF se encuentra ante sí con la oportunidad de poder conseguir la victoria y no quedar hundido como colista de la clasificación de Primera División. Los resultados que se han dado hasta ahora hacen que en el peor de los casos el equipo quede a siete puntos de la salvación (tras la derrota del Levante y Deportivo de la Coruña), por ello es una buena oportunidad para recortar distancias. Para ello, y tras cosechar la pasada jornada la cuarta derrota consecutiva en el Estadio Alfonso Pérez ante el Getafe, partido en el que nuevamente los andaluces carecieron de peligro en la parte ofensiva del juego, el club decidió prescindir de los servicios del entrenador Michel que era algo que desde hace semanas venía sobrevolando sobre el club de martirícos no solo por las derrotas cosechadas sino por la sensación que daba el equipo, tanto por su debilidad defensiva con una serie de errores continuados así como por la parte ofensiva donde el equipo ni aparecía por peligro por el área rival, por lo que era inviable poder hacer gol alguno. Finalmente el club completó la primera vuelta obteniendo once puntos de cincuenta y siete puntos posibles, datos más que justificable para que el club tomara esta decisión y buscase un cambio de rumbo en el equipo.

Por otra parte, el Eibar llega a este partido con una racha de resultados impresionante, en los último ocho partidos ha cosechado seis victorias, un empate y una derrota (contra el At. Madrid en la pasada jornada). En el partido jugado ante los colchoneros, el resultado bien pudo ser distinto debido a que en la segunda parte los locales asediaron el área de Oblak, pero las intervenciones del portero visitante y un penalti no señalado a favor del Eibar en el descuento impidieron que estos pudiesen puntuar.

EL EIbar, al inicio de la liga, comenzó titubeante llegando a situarse incluso en la undécima jornada en la posición 17ª a dos puntos del descenso pero luego llegó la racha positivo de resultados anteriormente comentada.

Presentación de Jose González: planning semanal

Con la llegada de José González, cuya presentación fue el pasado lunes, se busca un cambio en el estilo de juego y que los jugadores crean realmente que son capaces de competir. El entrenador ha sido claro desde el primer momento indicando que "en el club la bala del entrenador ya ha caído, ahora los responsables son los jugadores" en clara alusión a que ellos son los principales responsables de que el barco vaya en buena dirección. El sistema que va a emplear el técnico será un 4-4-2 con un estilo diferente.

En relación a las sesiones de trabajo durante la semana realizadas por el míster, el martes efectuó una doble sesión donde se pudo trabajar el apartado táctico tanto en charlas realizadas como en trabajo realizado para manejar el balón en defensa, centro del campo y finalizaciones, con continuas correcciones. El miércoles fue partido amistoso ante el Lausanne con resultado de 1-1 con gol de Adrián de cabeza. El resto de sesiones han estado encaminadas a trabajar el balón parado, clave para José González, otro partidillo ante un combinado de juveniles de la Academia así como continuidad en el trabajo del aspecto táctico.

En la mañana de hoy el entrenador malaguista ha ofrecido una rueda de prensa en la que, con la base de la semana de trabajo, ha podido realizar una perspectiva de la situación del equipo y como afronta mañana el partido en Ipurúa, teniendo en la cabeza la palabra competir: " Vamos a competir bien mañana, en un campo con connotaciones especiales. El equipo está enchufado en cuanto a actitud,tiene ganas de conseguir un resultado positivo y han entrenado muy bien". Así mismo ha indicado que esta semana los jugadores han realizado un buen trabajo en los entrenamientos: "Han trabajado bien, la faceta defensiva es más fácil de asumir porque desarrollar un equipo en ataque requiere más tiempo. El de mañana es un partido diferente. Lo que yo pretendo del equipo en ataque no se va a parecer en nada a lo que vamos a hacer mañana, pero yo creo que sí nos vamos a adaptar a las condiciones del campo, del rival y de las ansias de ganar que tenemos nosotros”.

En los que respecta a las bajas de jugadores, cabe destacar la ausencia del venozolano Peñaranda por una rotura muscular de grado II en los isquiotibiales de su pierna izquierda, que le va a tener alejado de los terrenos de juegos aproximadamente un mes. Así mismo, tampoco ha llegado a tiempo Miguel Torrés que sigue con molestías en el cuádriceps que le impiden poder completar un entrenamiento a pleno rendimiento. Rolán será otro de los descartados, cuyas molestias en el tendón del aquiles le hará decidir la semana que viene si pasa o no por el quirófano. Así mismo, en la lista de convocados queda fuera del mismo al jugador Ontiveros por decisión técnica, en la que supone la primera sorpresa en la toma de decisión del nuevo entrenador.

Como altas, finalmente Borja Bastón se ha podido recuperar de sus molestias del gemelo derecho.

Por primera vez, visitarán Ipurúia tanto Borja Bastón como Adrián González, esperando poder conseguir los tres puntos que tan necesarios son para acercarse a la zona de salvación.

A 19 puntos más el golaverage

La SD Eibar ha afrontado la semana de trabajo con las visión puesta al partido ante el Málaga, y en la que mantiene sus ánimos intactos aún sufriendo la derrota antes los colchoneros en el último compromiso liguero. Esta semana, además, se ha anunciado por parte del club la renovación de las instalaciones de Atxabalpe hasta 2022, al igual que se sigue buscando reforzar al equipo con un central con proyección de futuro, aunque su incorporación no es tan urgente dado la racha de resultados positivos del equipo.

Mendilibar ha ofrecido hoy la rueda de prensa previa al partido con un mensaje claro a sus jugadores: "Espero estar igual que contra el Atlético, dispuestos a todo. Juegas contra un equipo no tan bueno y crees que vas a jugar igual y la cabeza te da problemas".

En relación al debut del nuevo entrenador malaguista, dijo: "Tienen las expectativas para poder sumar en este partido, y lo que debemos hacer es ir a por ellos, sin dejarles respirar, desde el primer momento. Les espero con su 4-4-2 atrás".

En entrenador espera que su equipo se mentalice y acerca de ello admite que " si ganamos le sacaríamos 19 puntos mas el golaverage, sería definitivos para alejarnos de ellos, creo", sentenció.

Como bajas del equipo, en la sesión de entrenamiento de hoy Enrich ha sufrido una lesión en la rodilla que está a la espera de pruebas médicas, esperando que no revista gravedad. Ha sido un jugador que ha jugado todo esta temporada y se trata de una baja sensible para el equipo. Así mismo, continúan de baja Yoel, Fran Rico y Pedro León.

Lista de convocados

SD Eibar (pendiente confirmación): Dmitrovic, Riesgo; Capa, Arbilla, Oliveira, Lombán, José Ángel; Dani García, Joan Jordán, Diop, Escalante, Alejo, Inui, Orellana, Rubén Peña; Paulo, Charles y Kike García.

Malaga CF: Roberto, Andrés Prieto, Miquel, Diego, Luis, Kuzmanovic, Iturra, Adrián, Borja, Juanpi, Chory, Recio, Ricca, Rosales, Alberto Bueno, Keko, En-Nesyri y Mula.

Posibles onces iniciales