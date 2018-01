Roberto: "Hay que agarrarse a las cosas positivas"

Google Plus

[Foto LaLiga]

Además de Borja Bastón, Roberto y Keko también pasaron por zona mixta una vez concluido el choque en Ipurúa, de donde el Málaga se llevó un punto que peleó con uñas y dientes, en el estreno de José González en el banquillo malaguista. “Confiábamos mucho en la victoria de hoy", decía Roberto, que salvó al Málaga de la derrota, una jornada más. "Más aún poniéndonos por delante en el marcador en un campo complicado en una situación difícil. No ha podido ser, pero en los últimos minutos ellos han apretado y por lo menos hemos conseguido un punto”.

“Venimos de una semana de cambios, de renovar motivaciones, ilusiones, de adaptarnos a nuevos sistemas y nuevas caras, y eso se tiene que ver reflejado en el campo de alguna manera porque si no el cambio no tiene sentido, y creo que el equipo hoy lo ha hecho. Ya sabemos cuál es nuestro trabajo, el trabajo de portero, a veces mucha inactividad y no perder la concentración en ningún momento. Personalmente tenía en la cabeza que si por algún motivo ellos conseguían el empate se iban a volcar con todo, y es cuando uno más tiene que estar preparado; y así ha sido, a veces uno tiene que intervenir más en esos momentos”.

Sobre la permanencia, Roberto no duda en seguir creyendo: “Eso es innegociable, indudable, que nadie tenga la menor duda de que nuestro compromiso va a estar ahí y hasta que lo consigamos, que lo vamos a conseguir. Hay que agarrarse a las cosas positivas, obviamente en otra situación hoy sería un punto más que bueno porque es un campo difícil. Saben muy bien lo que hacen aquí y lo ponen en práctica; es cierto que en esta situación se nos queda un poco corto, pero el resumen tiene que ser positivo para seguir con el buen ánimo para el próximo partido”, finalizó.

Keko: "Lo hemos podido ganar y hemos podido perder; nos quedamos con un sabor agridulce" En cuanto a su compañero Keko Gontán, también hizo declaraciones al finalizar el partido, y al igual que sus compañeros no se va con buen sabor de boca por el punto obtenido: “El punto sabe a poco por lo necesitados que estamos de tres puntos, y porque creo que el equipo ha hecho bastantes ocasiones claras como para haberse llevado el partido a hacer el segundo y el tercer gol, cuando aún íbamos 0 a 1. El balance es que lo hemos podido ganar y lo hemos podido perder, pero por cómo se dan los partidos nosotros nos quedamos con un sabor agridulce, porque con 0 a 1 hemos tenido dos o tres ocasiones claras delante del portero mano a mano y no las hemos sabido realizar, y luego te acuerdas de ellas. Es cierto que ‘Rober’ ha sacado luego un par de ellas y, haciendo el balance, punto positivo pero que nos deja sabor a poco”, indicó.

“Hemos trabajado toda la semana lo que teníamos que hacer aquí en Ipurua. Hemos estado muy juntitos, y lo que sí que hemos hecho es crear más ocasiones que en la mayoría de los partidos; lo habéis podido ver todos, que hemos tenido cinco o seis ocasiones para hacer gol que en ningún otro partido lo habíamos hecho. Hasta que matemáticamente no esté definido el tema nosotros vamos a seguir luchando en el campo. No vamos a hacer cábalas y la semana que viene hay que hacer bueno este punto contra el Girona; al final todos los partidos parece que son difíciles en esta dinámica, pero el equipo tiene que saltar al campo sin pensar y ‘matar’ por este escudo”