Sergi Barjuan: "Con estos jugadores y con esta fe, debemos continuar todos juntos"

Foto: RCD Mallorca

El RCD Mallorca ha logrado enlazar dos victorias consecutivas en liga tras ganar al Elche. Otra jornada más para seguir creyendo. Otra jornada para soñar con salir del descenso. Son seis los puntos que ha logrado recortar el equipo balear respecto a sus competidores en la carrera por permanecer en la categoría de plata del fútbol español. Un partido igualado y con fases alternas de dominio balear e ilicitano que acabó con los tres puntos quedándose, tras mucho sufrimiento, en el feudo bermellón.

"Hoy nos ha sonreído la suerte pero lo importante es seguir trabajando"

Sergi Barjuan atendió a los medios de comunicación en la correspondiente rueda de prensa posterior al partido frente al Elche CF, iniciando con una valoración general de la situación del equipo y de cómo se encuentran los jugadores tras estas magníficas dos semanas en cuanto a resultados: "Hemos empezado bien pero en tramos del partido no hemos sido valientes. En la segunda parte nos hemos empezado a parecer más a lo que queremos. Los cambios han aportado frescura y hoy nos ha sonreído la suerte pero lo importante es seguir trabajando".

"Hay que tener los pies en el suelo y seguir trabajando"

El técnico catalán del Mallorca ha querido mandar un mensaje a todo el entorno mallorquinista basado en la cautela y en la calma con la que el equipo debe afrontar las próximas semanas pese a haber cosechado dos resultados muy positivos en los dos últimos encuentros. No ha dejado de acudir al clásico "no hemos hecho nada" para relajar la euforia con la que el equipo y los más allegados a él conviven desde hace unos 15 días.

Sobre la actitud de los jugadores en el terreno de juego, el barcelonés declaró: "El equipo, bajo mi punto de vista, ha creído más que nunca. Estamos contentos por la victoria y por la afición por nada más. Ha habido cosas que no me han gustado nada y con las que no saldremos de esta situación. Tras ganar dos victorias, creo que está claro que estamos mucho mejor ganando, pero las bases que hemos o estamos instaurando no las podemos perder. Hay que tener los pies en el suelo".