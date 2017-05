Previa RCD Mallorca - CD Numancia: ganar y salir del pozo

Google Plus

Fotomontaje: Claudia Moreno (VAVEL)

El RCD Mallorca de Sergi Barjuan recibe este fin de semana al CD Numancia de Jagoba Arrasate con la idea de dejar los puestos de descenso atrás de una vez por todas en mucho tiempo. Además, el equipo de la isla sabe que, tras la derrota del UCAM Murcia en el Ciutat de Valencia (3-1), depende de sí mismo y de sus resultados para obrar el milagro y salvar la categoría. Y todo empieza por ganarle el sábado a un Numancia que ha visto su pasmosa tranquilidad de mitad de tabla convertida en avispero plagado de las abejas más feroces que pelean hasta el final y que no se dan por rendidas. Ni una de ellas.

Dejar el descenso atrás

El Mallorca lleva en puestos de descenso desde la jornada 27 de esta campaña. Desde la segunda parte del mes de febrero, el equipo entonces dirigido por Fernando Vázquez, y más tarde por Javier Olaziola, no ha conseguido ni asomar la cabeza fuera de los puestos calientes de la categoría. Pero la cosa con Barjuan ha cambiado. Un equipo que ha llegado a estar a ocho puntos de la permanencia puede salir este mismo fin de semana ganando un partido de fútbol.

Muchos dejaron de creer, y con razón. La temporada, pase lo que pase, ha sido nefasta. Ha habido momentos muy delicados que parecen haberse dejado atrás de una vez por todas. Se podrá calificar de auténtico milagro si se consigue. Y Sergi Barjuan se merecerá todo el respeto y crédito del mundo. Se consiga o no el objetivo. Y todo empezará a construirse a partir del partido del domingo ante el Numancia de Jagoba Arrasate, que llega con dos hándicaps positivos para su rival: muchas dudas y aún más bajas.

Ver peligrarlo todo cuando ese mismo todo parecía seguro

Tras un año de tranquilidad y de vida de burgués en la media tabla, el equipo dirigido por el ex técnico de una Real Sociedad de Copa de Europa, Jagoba Arrasate, ha visto su condición de equipo predestinado a no pasarlo mal a prácticamente todo lo contrario. Los de abajo se han puesto las pilas. Un factor que no entraba en los planes de los numantinos. Equipos como el propio Mallorca, Almería o Nàstic han apretado mucho y las dudas y malos resultados del equipo de Castilla y León.

Con sólo cinco puntos de margen sobre el equipo que marca la permanencia y con nueve por disputarse, el equipo de Jagoba Arrasate no puede confiarse. Perder en Mallorca sería fatídico para el equipo de Soria, que puede ver cómo se le complica la vida en la categoría.

Sergi Barjuan: "Va a ser el partido más complejo de toda la temporada"

El entrenador catalán del RCD Mallorca Sergi Barjuan, ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido y sobre su rival, ha declarado lo siguiente: "Vienen a la isla, como mínimo, a empatar". Además, ha añadido que para ellos también es una final y han calificado el partido como el más importante de lo que queda.

Sobre su equipo, el técnico bermellón ha declarado: "El equipo ha ido de menos a más y está preparado para un partido así". Además, ha recalcado que no es una final, ya que aún quedan más partidos.

Jagoba Arrasate: "Tenemos que recuperar nuestro nivel para puntuar en Mallorca"

El técnico vizcaíno del CD Numancia, Jagoba Arrasate, ha comparecido en rueda de prensa y sobre su rival, ha declarado que en cuanto a nombres "para puntuar en Mallorca hay que recuperar el nivel pasado, no el de los últimos partidos, ya que el Mallorca está bien y han ganado tres de los últimos cuatro partidos".

Sobre su equipo ha mencionado que están preparados para lo que será "un partido muy difícil". Y además, el vasco ha añadido: "Va a ser un encuentro muy complicado y competido, que tendrá muchas fases que debemos gestionar bien y estar más acertados en la toma de decisiones".

Convocatorias y posibles onces

RCD Mallorca: Santamaría, Cabrero, Álex Vallejo, Pol Roigé, Salomao, Zdjelar, Brandon, Dalmau, Ansotegi, Lekic, Lago Junior, Culio, Saúl, Moutinho, Campabadal, Yuste, Pleguezuelo, Angeliño y Cedric.

CD Numancia: Por el momento se desconoce la convocatoria de este equipo.