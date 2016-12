Previa Girona - Nàstic de Tarragona: un derbi para terminar el año

Google Plus

Montaje: Verónica Fernández

Último partido del año para ambos equipos. Y no hay mejor manera de finalizar el 2016 con un derbi catalán entre Girona y Nàstic de Tarragona. Este derbi se disputará el sábado a las 20 horas, hora a la que el balón echará a rodar en el Estadio Municipal de Montilivi, un estadio convertido en fortín. Un estadio que acogerá a ambas aficiones, ya que el Nàstic no estará solo gracias al desplazamiento organizado por la Federación de Peñas del equipo grana.

El Girona no sabe que es perder junto a su afición, lo que le ha hecho posicionarse en la segunda posición de la tabla clasificatoria. El equipo dirigido por Pablo Machín quiere seguir con la buena imagen dada en casa y querrá los tres puntos para poder perseguir más de cerca al Levante, claro candidato al ascenso y que se distancia de los catalanes a siete puntos; y para poder finalizar el año mirando el resto de temporada de manera positiva y con opciones al ascenso.

Imagen contraria para el Nàstic que no consigue salir del farolillo rojo de la clasificación de la división de plata del fútbol español. El equipo de Vicente Moreno quiere cortar su mala racha y sumar la cuarta victoria que le permita no alejarse demasiado de los equipos que marcan la permanencia. Además, no consigue la victoria lejos de su afición desde el seis de noviembre, cuando ganó al Mirandés.

Un fortín llamado Montilivi

El Estadio Municipal del Girona se ha convertido en un campo de fútbol donde los equipos que lo visitan no pueden sacar ninguna victoria. Algún que otro equipo ha tenido la fortuna de poder llevarse aunque sea un punto de vuelta a casa. Pero pocos son estos afortunados.

Almería, Mirandés, Oviedo y Tenerife han sido los equipos que han visitado el campo del Girona y han conseguido sacar un punto en su visita, que siempre son difíciles para los equipos de fuera.

Hay que destacar que uno de los mejores equipos de la competición, el Levante, visitó hace dos jornadas Montilivi y no fue capaz de llevarse la victoria, siendo los de Pablo Machín capaces de quedarse los tres puntos en casa. Otros equipos que han visitado al Girona sin premio han sido el Elche, Reus, Numancia y Lugo.

Estos datos han convertido al Estadio Municipal de Montilivi en un fortín y gracias a todas estas victorias en casa colocan en una buena posición. El Nàstic lo tendrá complicado para conseguir la victoria.

Solo una victoria fuera de casa

El Nàstic es todo lo contrario al equipo de Girona. Aunque en la clasificación ocupa la última posición, los de Vicente Moreno solo han ganado una vez fuera de casa y fue la visita al Mirandés. En las demás visitas, no ha conseguido ganar y el dato más significativo es que no ha sido capaz de ver portería en muchos de estos desplazamietnos, lo que hace difícil ganar lejos de la afición.

El balance fuera de casa es muy malo para el conjunto grana, que solo ha conseguido cinco puntos de los 27 posibles lejos del Nou Estadi. Y además con los datos del Girona en casa, lo tendrá bastante difícil. Aunque en Segunda todo puede pasar, y cualquiera puede ganar a cualquiera.



La estadística favorece al Girona

Seis partidos se han disputado en Montilivi y el Girona se lleva la mejor parte. El Nàstic solo han ganado una vez en Montilivi, una vez han empatado y cuatro veces lo ha conseguido el Girona, una de ellas en la competición de la Copa del Rey. En la temporada pasada, el partido en el Estadio Municipal de Montilivi terminó en empate por uno a uno.

Convocatoria

Para el partido de mañana, Pablo Machín no podrá contar con Richy, Mas, Kiko Olivas ni Granell lesionados y tampoco con Alcaraz, que fue sancionado en el anterior encuentro con doble tarjeta amarilla. Además, Bounou y Alcalá son duda para el encuentro ya que han entrenado entre algodones esta semana. Una buena noticia para el técnico es la vuelta de Juanpe que pese a que acaba de volver, podría ser titular ocupando el sitio de Alcalá en el centro de la defensa.

Posibles Onces