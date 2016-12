Ojeando al rival: Girona F.C. Montilivi no conoce la derrota

Foto: La Liga

El Gimnàstic de Tarragona visitará Montilivi en la decimonovena jornada de Segunda División. Un estadio donde ningún equipo ha podido batir al Girona en lo que va de temporada. El conjunto entrenado por Pablo Machín, no quiere distanciarse más del líder, el Levante, equipo al que ganó en el último partido disputado en casa, además, tampoco quiere perder para no bajar de la segunda posición, plaza que les daría el ascenso directo, aunque todavía queda mucha liga. En el lado opuesto se encuentra el Nàstic, que quiere recuperar el sendero de la victoria para dejar de ocupar los puestos de descenso o, al menos, empezar a juntarse otra vez con las plazas de salvación de Segunda División. Ambos equipos vienen de perder sus últimos encuentros, el Girona visitó el estadio Santo Domingo donde perdió por dos goles a uno y el Nàstic perdió en casa frente al Rayo, un rival directo al que hubieran podido dar caza.

Nueve jornadas sin perder en casa

Los veintidós equipos de Segunda División han jugado nueve partidos como locales. De todos esos conjuntos tan solo tres han logrado estar invictos hasta el momento, estos equipos son el Levante, el Girona y el Tenerife.

Los únicos rivales que han podido sacar un punto de Montilivi son Almería (con empate a tres goles), Mirandés (con el resultado de uno a uno), Real Oviedo (empate a cero) y Tenerife (uno a uno). Los equipos que han perdido frente al Girona son Elche (por tres goles a uno), Reus (uno a cero), Numancia (tres a cero), Lugo (también por tres goles a uno) y Levante (dos a uno). Por lo tanto, el equipo catalán ha logrado cinco victorias y cuatro empates, en los nueve partidos que han disputado como locales, con diecisiete goles a favor y ocho en contra. Parece raro que los equipos que han logrado sacar un punto se encuentran en los puestos bajos de la tabla, a excepción del Oviedo y, en cambio, los equipos que han perdido son el líder (Levante) y los que ocupan zonas altas de la tabla como posiciones de play-off (Lugo y Reus) a excepción de Elche, situado en la mitad, y Numancia, que está solo un puesto por encima de la salvación.

El reencuentro con Pablo Marí

Pablo Marí dejó la entidad grana, después de tres años, este verano, fichando por el Manchester City y recalando en el Girona. El traspaso fue un auténtico culebrón, ya que el central había renovado con el Nàstic hasta 2018 y tenía una cláusula dónde se podía marchar libre a cualquier equipo de Primera División (fuese de la liga española o no) pero si algún equipo de segunda lo quería debería pagar el traspaso. Como Marí no venía jugando mucho últimamente, varios clubes se fijaron en él, entre ellos el Girona. Así que empezaron los contactos entre clubes y entre el Girona y el jugador, pero como parecían no llegar a un acuerdo, el Manchester City apareció en escena. El Girona es, des de hace poco tiempo, el filial del equipo inglés, así que como el City milita en la Premier League, se podía llevar gratis al jugador grana para después cederlo al Girona. Al final, Pablo Marí fichó por el City de Guardiola, aunque no se fue gratis, el club inglés pagó una pequeña cantidad al Nàstic y el jugador se fue cedido al Girona.

Así pues, mañana Pablo Marí y el Nàstic, se verán las caras por primera vez, después que el central se fuera de Tarragona. Pablo Marí ha dejado claro en varios medios gerundenses que no tiene ningún problema con el Nàstic, que abundan los buenos recuerdos que vivió allí y que le duele verlo ocupando la última posición.

Convocatoria

Para el partido de mañana, Pablo Machín no podrá contar con Richy, Mas, Kiko Olivas ni Granell lesionados y tampoco con Alcaraz, que fue sancionado en el anterior encuentro con doble tarjeta amarilla. Además, Bounou y Alcalá son duda para el encuentro ya que han entrenado entre algodones esta semana. Una buena noticia para el técnico es la vuelta de Juanpe que pese a que acaba de volver, podría ser titular ocupando el sitio de Alcalá en el centro de la defensa.

Posible once