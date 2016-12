Juan Merino, nuevo entrenador grana

Juan Merino pisa el césped del Nou Estadi junto a José Maria Andreu || Foto: gimnasticdetarragona.cat

"Se ha perdido un poco de humildad, tenemos que mirar que podemos mejorar. Los jugadores deben ser conscientes de que tenemos que recuperar la humildad, el sacrificio y los cimientos. Somos un equipo humilde en la clasificación pero un club muy grande en escudo y afición", con estas palabras se ha presentado Juan Merino en su primera rueda de prensa como entrenador grana en la que ha dejado claro que asume el reto de reflotar la nave grana y afirmando que no es solo un reto para el equipo, "llego con una ilusión grandísima, vengo a jugarme mi futuro como entrenador y quiero progresar".

Ha querido remarcar su experiencia en situaciones como esta, también ha destacado la igualdad de LaLiga 123 como uno de los factores que permite tener esperanzas. Ha querido destacar también las aportaciones de los nuevos fichajes como Manu Barreiro o Emaná que para Merino serán aportaciones muy importantes para reforzar el bloque y hacerlo más competitivo.

Merino, demostrando una sinceridad pocas veces vista en el Nou Estadi, ha sido muy claro sobre como piensa recuperar el mejor estado de forma de sus jugadores: "Los jugadores saben que su comportamiento no es bueno, es normal que estén dolidos. El jugador siempre intenta poner excusas, ellos saben que tenemos que intentar encontrar su mejor momento. Ahora no lo están, a mí no me engañarán. Hay que ponerse a tope: en peso, preparación, cuidarse..."

Futuro de los jugadores

Juan Merino con un tono contudente y de una forma muy clara ha lanzado un aviso directo a los jugadores de la plantilla grana "Algunos jugadores hace seis meses que forman parte del club. Yo no puedo dar oportunidades a jugadores que en seis meses no han sido capaces de demostrar su valía. No estoy aquí para perder el tiempo". Aviso para navegantes.

Entrenador con experiencia

El presidente grana José Maria Andreu ha presentado a Merino como un técnico con experiencia, tanto en Primera como en Segunda División, y no le falta razón ya que en su trayectoria destacan sus dos etapas en el banquillo del primer equipo del Betis. En una primera etapa, Merino, entonces técnico del filial, dirigió al equipo durante cuatro jornadas, consiguiendo los 12 puntos en juego. En su segunda etapa, la temporada pasada, tomó las riendas del equipo a media campaña, sustituyendo a Pepe Mel, y logró cumplir con el objetivo de la salvación con creces y finalizo la temporada en un una más que correcta décima posición a siete puntos de los puestos europeos. Merino dirigió al conjunto andaluz un total de 20 partidos en Primera División.