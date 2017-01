Juan Merino: "No somos la peor plantilla de la Liga"

Google Plus

Foto: gimnasticdetarragona.cat

Después de sufrir dos expulsiones absurdas en los dos últimos encuentros, el Nàstic no quiere caer nuevamente en errores del pasado y buscará en Lugo terminar el encuentro con once futbolistas y, sobre todo, con tres puntos en el bolsillo. El conjunto de Juan Merino afronta este primer duelo de la segunda vuelta del campeonato con la intención de empezar con victoria la "Operación Remontada" para poder luchar por la salvación, y comienza contra el Lugo de un viejo conocido grana, Luis César Sampedro.

El técnico grana dijo en rueda de prensa que los dos partidos que vienen son vitales, el partido de esta tarde contra el Lugo y el de la semana que viene en casa contra el Huesca: "Cuatro puntos en dos partidos son buenos para cualquier equipo de bajo y que quiera jugar la liguilla .Cuatro puntos los firmaría, está claro, pero nosotros siempre tenemos que estar más cerca de ganar que de perder".

A ganar pese a las ausencias

Merino no podrá disponer para este partido los lesionados Molina y Lobato, los sancionados Uche y Delgado y los convocados con sus selecciones en la Copa África Madinda y Djetei, y quién puede ser duda es Manu Barreiro que lleva arrastrando molestias toda la semana "Pensamos que podrá jugar, hoy ha entrenado, tiene una pequeña contractura y la hemos dejado aparte para no incrementar el dolor" y ha dejado la puerta abierta a que Achille Emaná ocupe su puesto en caso de que Barreiro no este listo para jugar " estoy contento con su progresión pero siempre que juegue será enfocado a jugar de delantero por las condiciones físicas que tiene ahora ".

No hay excusas

El técnico grana analizo todos los condicionantes que puede tener el duelo de esta tarde y concretamente hablo sobre la ola de frío que esta sobrevolando España y que puede llevar a que el duelo se dispute con temperaturas que frieguen en el peor de los casos una temperatura bajo cero "puede afectar pero estamos preparados. El jugador debe adaptarse al tiempo y no puede ser una excusa".