Al ritmo de los hermanos Emaná

El Nàstic vuelve a encontrarse con la victoria después de dos partidos consecutivos mereciéndolo. En esta ocasión los grana pudieron acabar con once jugadores y lograron remontar un partido que se les puso en contra muy rápido. Juan Merino sorprendió a todos jugando con tres centrales y dos carrileros, aunque pese a la acumulación de jugadores en tareas defensivas el Lugo ha tenido muchas ocasiones de gol.

El partido ha empezado mal para los intereses tarraconenses ya que el colegiado Pizarro Gómez ha señalado un penalti a favor del Lugo. La acción no ha sido nada clara, ya que el árbitro ha visto un agarrón de Mossa sobre Iriome, un agarrón que en la mayoría de ocasiones no se sanciona. Joselu ha sido el encargado de transformar el lanzamiento desde los once metros y poner el uno a cero en el marcador. Con este gol los locales se han venido más arriba y han empezado a atacar con más ímpetu y Joselu ha vuelto a marcar para los gallegos aunque en esta ocasión el tanto ha estado anulado por un ajustado fuera de juego. En los últimos minutos de la primera mitad Achille ha mandado el primer aviso al Lugo con un testarazo que tan sólo el larguero ha podido impedir que el balón entrara.

El Nàstic vuelve a ir al ritmo de Achille

Achille Emaná ha empezado a marcar el ritmo del Nàstic, cómo ya hacía en la temporada anterior. Juan Merino ha realizado su primera substitución dando entrada a Stephane Emaná que nada más entrar, en uno de los primeros balones que tocaba ha metido el gol del empate para iniciar la remontada grana. Pero la ilusión ha durado muy poco ya que en una de las siguientes jugadas, Calavera ha subido bien la banda y ha centrado un buen balón para que Joselu volviera a avanzar a los gallegos en el marcador. Parecía que, una vez más, el Nàstic se quedaría a las puertas de la remontada, pero el conjunto catalán no ha perdido la fe en ningún momento y manteniendo la calma, una gran centrada de Gerard Valentín ha permitido a Achille Emaná marcar el segundo gol para volver a empatar el encuentro.

Con el dos a dos en el marcador el partido se ha abierto más y han empezado a concederse todo tipo de ocasiones para ambos conjuntos. En uno de esos ataques la afición nastiquera se ha quedado congelada en una mala salida de Manolo Reina que ha punto ha estado de acabar en el tercer gol para los locales. La euforia tarraconense ha llegado cuando el recién incorporado Àlex López ha hecho una excelente jugada individual que ha terminado en los pies de Stephane Emaná que ha logrado batir a José Juan para poner el definitivo dos a tres en el marcador. Los grana no han dejado que se jugara nada en los últimos minutos que quedaban de partido. Pese a eso, otra vez Jordi Calavera ha filtrado un buen balón dentro del área que ha acabado deteniendo Manolo Reina y ahí, en sus manos, ha finalizado el encuentro.

Con estos tres puntos el Nàstic mete presión a los rivales directos y a la espera de lo que hagan, los tarraconenses se posicionan un punto por delante del UCAM, que juega contra el Zaragoza, empata a puntos con el Almería, que le toca jugar mañana en el Carranza, se queda a un punto del Mirandés, que tendrá que jugar contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez, y tiene a dos puntos el Mallorca, que por el momento marca la primera posición de la salvación y que deberá jugar contra el Reus, en el Estadi Municipal de Reus.