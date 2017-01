Previa Gimnàstic de Tarragona - Huesca: ahora toca ganar en casa

Foto: La Liga

El Gimnàstic de Tarragona quiere abandonar cuanto antes los puestos de descenso a Segunda División B. Para hacerlo tratará de ganar éste sábado frente al Huesca en el Nou Estadi. Los grana llegan en un buen momento ya que llegan de remontar un partido en el Anxo Carro, con tres goles de los hermanos Emaná. El mayor de los Emaná, Achille, parece que ha recuperado su forma física, hecho que ilusiona todos los que forman parte del Nàstic, ya que con el jugador camerunés en buen estado, parece que los tarraconenses lo tendrán más fácil para salir de las últimas plazas. En frente tendrán al Huesca, que está asentado en la media tabla de Segunda División aunque ahora llegan en una mala dinámica.

El Nàstic quiere hacerse fuerte en casa

Una de las asignaturas pendientes de este Nàstic es hacer del Nou Estadi un verdadero fortín. Si bien es cierto que son pocos los equipos que han logrado sacar los tres puntos del Nou Estadi, tan sólo dos, también es verdad que los grana tan solo han logrado quedarse los tres puntos en dos ocasiones. Así pues, después de lograr llevarse los tres puntos y recortar distancias en la clasificación, los tarraconenses quieren ganar delante de su afición para darles esa alegría que tanto necesitan tanto los aficionados como los jugadores y, por consiguiente, seguir recortando puntos a sus rivales directos e incluso escalar varias posiciones en función de los otros resultados.

El Nàstic ha empezado la segunda vuelta de la mejor manera posible, logrando una victoria en uno de los campos más difíciles de la Segunda División, el Anxo Carro, y, en consecuencia, ganándole el gol average al Lugo, ya que en el Nou Estadi empataron a dos. Desde que Juan Merino está en el banquillo grana, los tarraconenses no han perdido ni un partido, empataron frente a Tenerife y UCAM (uno a uno en ambos partidos) y ganaron frente al Lugo. Tal vez, una de las consecuencias por las que la victoria no llegó en uno de los dos partidos anteriores fue que en ambos, el Nàstic acabó jugando con un jugador menos, y la remontada se quedó a medias. En el último encuentro, los grana estuvieron más concentrados en el encuentro y pudieron acabar el partido con once jugadores y lograron remontar un partido que se les puso cuesta arriba bien temprano. Quizá fue el hecho de que no les expulsaron a ningún jugador o quizá fue porque Achille Emaná volvió a liderar al equipo como ya hizo en la temporada anterior y encontró el socio goleador en su hermano Stephane Emaná que marcó dos de los tres goles grana. Otra buena noticia para los tarraconenses es que Lévy Madinda vuelve a estar a disposición de Juan Merino ya que Gabón ha quedado eliminada de la Copa África.

Un rival inestable

El Huesca quiere retomar el sendero de la victoria para evitar complicaciones en liga y poder seguir mirando hacia arriba. Los números de los aragoneses como visitantes dejan bastante que desear, ya que solo han logrado ganar un partido de los once que han disputado. Este encuentro lo ganaron en Pucela, frente al Valladolid, por un gol a dos. De los diez partidos restantes, los oscenses lograron rescatar un punto en seis ocasiones y acabaron perdiendo en los cuatro partidos restantes. Pese a estos números no demasiado buenos a domicilio, la Sociedad Deportiva Huesca, está en una zona tranquila de la tabla, ocupando la decimoprimera posición, justo en el ecuador de la clasificación.

Aun así, los azulgrana no pueden despistarse ya que sólo le separan cinco puntos del primer puesto del descenso y ahora llevan una mala racha. De los últimos cuatro partidos que han disputado (dos como visitante y dos como local, en ese mismo orden), tan sólo han logrado sacar dos puntos de doce posibles. Anquela tendrá que buscar la victoria en Tarragona sin uno de sus fijos en el mediocampo, el joven Gonzalo Melero no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas.

Cara a cara

El Nàstic y el Huesca se han enfrentado en trece ocasiones, once en Segunda División y dos los play off de ascenso a Segunda División, dónde los tarraconenses lograron ganar y hacerse con el ascenso. De estos trece partidos que han disputado, seis se han jugado en el Nou Estadi, dos los ha ganado el Nàstic, dos han sido para el Huesca y en los otros dos encuentros acabaron empatando. El primer partido disputado en el Nou Estadi entre Nàstic y Huesca fue en el 2008 y acabó con el resultado de empate a uno, la siguiente temporada, el Huesca logró llevarse los tres puntos de Tarragona ganando por cero goles a uno.

En la temporada 2010/2011 Nàstic y Huesca empataron a cero y en el siguiente encuentro el Huesca logró ganar por un gol a tres a los grana. Así que de los dos últimos partidos que disputaron Nàstic y Huesca en el Nou Estadi, los grana salieron vencedores en ambos. El primero, lo jugaron en los play off de ascenso a Segunda y el Nàstic ganó por tres goles a uno, y el segundo, disputado el año pasado, los locales ganaron por dos goles a cero. Así pues, el partido entre oscenses y tarraconenses estará muy igualado si hacemos referencia a las estadísticas aunque últimamente el Nàstic parece haber cogido el gusto a los oscenses.

Rubén Eiriz Mata

El árbitro encargado de dirigir el partido entre el Nàstic y el Huesca es Ruben Eiriz Mata, un colegiado que trae muy malos recuerdos a los tarraconenses. Este árbitro fue quien dirigió el partido de play off de ascenso a Segunda División entre Llagostera y Nàstic, un partido lleno de errores arbitrales que llevaron a los gerundenses a Segunda División y dejaron al Nàstic en Segunda División B por un año más.

Rubén Eiriz Mata lleva en Segunda División desde la temporada 2014/2015. En lo que va de campaña el colegiado ha arbitrado doce partidos en los que ha sacado 63 tarjetas amarillas y ocho rojas, lo que da una media de 5,23 tarjetas amarillas y 0.67 tarjetas rojas por partido. En estos doce encuentros que ha dirigido en Segunda División, seis partidos han acabado con victoria para los locales, uno con victoria visitante y cinco partidos en empate. En lo que va de temporada Eiriz Mata no ha arbitrado ni al Huesca ni al Nàstic en liga, pero sí que lo ha hecho en Copa del Rey, dirigiendo el partido entre Rayo Vallecano y Nàstic, encuentro que acabó en empate a uno y que ganó el Nàstic en los penaltis.

Posibles onces