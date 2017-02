El Nàstic mereció algo más

El Nàstic se distancia de los puestos de salvación después de perder por dos goles a uno frente al Levante. Siguen colistas a cinco puntos de la permanencia. La visita al Ciutat de València se sabía que era complicada pero los grana tenían la esperanza de poder llevarse, al menos, un punto del campo del líder. Pese a las estadísticas tan contrapuestas, una vez empezado el partido, no parecía que jugara el líder contra el colista. El Nàstic salió muy intenso al partido, sin dejar atacar al Levante, pero tampoco lograba disparar a puerta con peligro.

Juan Merino ha tenido que realizar un cambio en los inicios del partido debido a que Gerard Valentín ha notado unos pinchazos que le han impedido continuar. En su lugar ha entrado Ferran Giner, que no ha aportado demasiado jugando como carrilero.

Llovieron los goles

En la segunda parte el marcador se movió de forma consecutiva. Los tarraconenses no han salido tan enchufados como en los primeros cuarenta-y-cinco minutos y en la primera ocasión clara para el Levante, Roger no ha perdonado y ha marcado el primer gol del encuentro. El gol ha hundido un poco a los visitantes, que pese a todo, no han tirado la toalla. Pero el Levante ha olido la sangre y Morales ha logrado marcar el segundo tanto del encuentro, apenas ocho minutos después. Con el dos a cero en el marcador, el encuentro parecía estar sentenciado pero los tarraconenses no han bajado los brazos y han seguido metiendo intensidad a partido y tras un gran pase de Tejera, Delgado ha logrado batir a Raúl y acortar las distancias en el marcador. Este tanto del chileno, es el primero que anota como jugador del Nàstic. Este gol ha recobrado las esperanzas de los grana que han disfrutado de buenas ocasiones. El mismo Juan Delgado ha estado a punto de marcar otro gol en dos ocasiones más, la segunda, con un fuerte disparo que ha salido rozando la escuadra.

Ya en la recta final del encuentro, el técnico granota ha realizado su última substitución, ha retirado del campo al delantero Roger para dar entrada a Chema, que ha ocupado la posición de central. Así pues, el Nàstic ha acabado encerrando al Levante, obligándolo a poner una formación más defensiva para no perder ni un punto. Por el contrario, en el Nàstic, el central Bruno Perone ha terminado jugando de delantero centro para buscar el gol del empate, que al final no ha llegado.

Las sensaciones sirven para poco en estas altura de la temporada

El partido ha finalizado con el marcador de dos goles a uno y el Nàstic regresa a Tarragona con un sabor amargo ya que no ha logrado sumar ni un punto pero le ha competido de tú a tú al líder, en su campo y, en ocasiones, ha estado a punto de ponerse por delante en el marcador. Así que las sensaciones de los grana son buenas pero, a estas alturas, las sensaciones sirven para poco ya que a los tarraconenses les urge ganar partidos para empezar a sumar de tres en tres y salir, antes de que sea demasiado tarde, de los puestos de descenso. Los grana tienen la oportunidad de convertir su estadio en un fortín en las próximas dos jornadas, ya que recibirán la visita de Alcorcón y Numancia. Dos partidos que no se les pueden escapar a los catalanes si no quieren despegarse, casi definitivamente, de la permanencia. El Nàstic se encuentra en la última plaza con 22 puntos, por debajo de Mirandés y Almería, ambos con 24 puntos, por encima de ellos está el Mallorca con 25 puntos y en la primera plaza de permanencia se encuentra el Córdoba con 27 puntos.