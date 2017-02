Previa Gimnàstic de Tarragona - Alcorcón: basta de empates

Fotomontaje Vavel

Los aficionados y la plantilla del Nàstic se han hartado de ir sumando de punto en punto y quieren ganar mañana frente al Numancia en el Nou Estadi para empezar a sumar de tres en tres y salir del descenso. Los grana no se cansan de repetir, jornada tras jornada, que las sensaciones cada vez son mejores, que hay muchos partidos en que los tarraconenses merecen la victoria pero la realidad es que al final acaba empatando o perdiendo. El empate frente al Alcorcón en la anterior jornada no dejó muy tocada la moral del equipo ya que era un partido vital para ganar y recortar distancias a un rival directo, es por eso que este sábado trataran de hacer bueno el empate anterior logrando los tres puntos y empezando el camino directo por la permanencia. De no hacerse con los tres puntos, el equipo tarraconenses podría verse más distanciado de la salvación y las opciones de permanecer en Segunda División cada vez serían más remotas.

Sólo quieren la victoria

El Nàstic, junto con el Tenerife, es el equipo que más empates ha cosechado en lo que va de liga, un total de once empates. De estos once, ocho los ha obtenido como local, hecho que le convierte en el equipo que más empates tiene en casa. Estos números no serían del todo malos si la mayoría del resto de partidos los hubiera ganado, tal y como ha hecho el Tenerife, pero este no es el caso del Nàstic. Es por eso que la plantilla se ha conjurado para ganar sea como sea este encuentro, aunque sea muy difícil porque todos los rivales se cierran en el Nou Estadi, como si estuvieran visitando el campo del líder. Enfrente tendrá el Numancia, un equipo que ha ido claramente de menos a más y que ahora está luchando por entrar en los play off de ascenso a Primera División.

Un rival inestable

El Numancia se encuentra a dos puntos del quinto y sexto puesto, las primeras plazas del play off. Pero si el equipo numantino se encuentra en la octava posición no es por los puntos logrados fuera de casa. De los doce partidos que ha disputado como visitante, tan sólo ha ganado dos. En los diez restantes obtuvo cinco empates y cinco derrotas. Precisamente estas dos victorias han llegado en las últimas jornadas. La primera victoria a domicilio la logró en la vigesimoprimera jornada, en Anduva derrotando por cero goles a tres al Mirandés, y la última, en lo que va de temporada, fue en Santo Domingo, donde derrotó por dos goles a tres al Alcorcón en la jornada veinticuatro. Los empates llegaron frente a Getafe, cero a cero; Reus, uno a uno; Oviedo, dos a dos; Rayo, tres a tres; y Tenerife, uno a uno. Las cinco derrotas fueron contra el Cádiz, uno a cero; Girona, tres a cero; UCAM, tres a dos; Lugo, tres a uno; y Levante, cero a uno.

Cara a cara

Nàstic y Numancia se han visto las caras en dieciséis ocasiones, quince en Segunda División y una en Copa del Rey. De estos quince encuentros, siete han sido en el Nou Estadi y las estadísticas sonríen al equipo catalán. Los tarraconenses han ganado cuatro partidos, han empatado uno y en dos ocasiones el Numancia se ha llevado los tres puntos del Nou Estadi. El primer partido entre ambos conjuntos en Tarragona fue en la temporada 2001/2002 y el Nàstic ganó el encuentro por un contundente tres a uno. El siguiente partido no vino hasta la temporada 2005/2006, año en que el Nàstic acabó subiendo a Primera División. En ese partido volvieron a ganar los locales, esta vez por un gol a cero. Los siguientes dos encuentros en Tarragona se los llevó el Numancia, ambos por la mínima, el primero con el marcador de un gol a dos, y el segundo por cero goles a uno. En el siguiente encuentro el Nàstic volvió a ganar frente al Numancia por un gol a cero y en la siguiente temporada, la 2011/2012, año en que el Nàstic acabó bajando a Segunda División, Nàstic y Numancia firmaron las tablas con un empate a uno en la jornada veinticuatro. El último partido, de Segunda División, que han disputado Nàstic y Numancia en el Nou Estadi fue la temporada pasada que acabó con el resultado de uno a cero para los tarraconenses. Así pues, los números como locales en los enfrentamientos entre Nàstic y Numancia dejan en buen sabor de boca a los catalanes, pese a que las estadísticas no jueguen un papel destacado en el partido de mañana.

Francisco Manuel Arias López

El árbitro encargado de dirigir el partido entre Nàstic y Numancia es Francisco Manuel Arias López. Este colegiado lleva arbitrando en Segunda División desde la temporada 2011/2012. En la campaña actual. Arias López ha dirigido 12 encuentros. Esta vez será la primera de la temporada en que arbitre un partido del Nàstic. En el caso del Numancia, ya ha dirigido un encuentro suyo, en la tercera jornada de la liga y acabó con empate a uno frente al Alcorcón en el estadio de Los Pajaritos. La mitad de los partidos que ha arbitrado han acabado con victoria para los locales, tres en empate y los otros tres partidos ha terminado con victoria visitante. Este colegiado ha mostrado 48 tarjetas amarillas y tres rojas en lo que va de temporada lo que deja una media de 4 tarjetas amarillas y 0.25 tarjetas rojas por partido.

Posibles onces