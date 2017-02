J. Merino: "Ya le gustaría a cualquier equipo estar en el momento en el que se encuentra el Nàstic"

Google Plus

El Nàstic llega al partido de La Romareda habiendo ganado al Numancia por dos goles a cero y abandonando, de esta manera, la última plaza de Segunda División. Juan Merino ha dicho ante los medios que “el primer objetivo está logrado”.

El técnico andaluz ha mandado un mensaje a su plantilla asegurando: “Ya le gustaría a cualquier equipo, quitando el tema clasificatorio, estar en el momento en el que estamos nosotros. Estamos en un momento bueno de competición quedando los partidos que quedan y estando a dos puntos de salir”.

Juan Merino se ha mostrado muy contento con toda su plantilla ya que ha afirmado varias veces que el equipo está creciendo y cada vez hay más competitividad entre ellos. El entrenador grana se muestra confiado en que los tarraconenses se pueden llevar los tres puntos de La Romareda: “Si estamos al 100% podemos ganar donde queramos. Ellos saben que el equipo está haciendo muchas cosas bien. Nos falta más confianza que nos la dará los resultados”.

Pese a confiar en la victoria Merino piensa que el Nàstic no va a salir esta jornada del descenso: “Tarde o temprano el equipo va a salir. Cuanto antes mejor porque nos daría tranquilidad, aunque seguiríamos teniendo finales cada semana. Es importante verse ahí fura pero creo que ésta semana no vamos a salir porque se tienen que dar una serie de resultados”.

Analizando al Zaragoza el técnico ha dicho: “Los dos equipos nos estamos jugando una final. Ellos intentan meterse en play off y nosotros venimos de una buena dinámica pero corta de puntos. Tenemos necesidad los dos, será muy competitivo. El Zaragoza, de momento, no está en el sitio esperado”. Precisamente, por su puesto en la clasificación, la afición maña no está nada tranquila con su equipo. Es por eso que el Nàstic puede sacar tajada de esa situación aunque Juan Merino ha afirmado que “la idea es preparar el partido para ganar. Hay mucha diferencia entre un empate y una victoria. Vamos a salir lo más fuerte posible para poner las cosas difícil y tratar de adelantarse en el marcador. Si lo logramos, las cosas se les pondrán más difíciles a ellos porque la afición estará más intranquila”.

Este partido será el encargado de cerrar la jornada de Segunda División, por lo tanto, Zaragoza y Nàstic ya sabrán que han hecho sus rivales. Ante esta situación Merino ha explicado que los resultados seguro que no les afectaran en nada, no quiere que a sus jugadores les afecte ni un detalle.

Analizando detalladamente al Nàstic, Juan Merino ha razonado porque no juega con un delantero puro: “Ellos saben que van a jugar los jugadores que tengan más movilidad, mucho desmarque de ruptura y apoyo, que la defensa vea a dos delanteros dinámicos, da igual lo que midan o si son jugadores de banda o mediapunta. Hay que correr mucho y a eso le doy prioridad”. También ha afirmado que Gerard Valentín ha entrenado toda la semana con normalidad y, por lo tanto, podría entrar en la convocatoria.

Quien será duda hasta último momento será Perone, que sigue arrastrando unas molestias que tampoco le permitieron jugar el último encuentro pese a entrar en la convocatoria. Merino ha dicho que en el anterior partido puso a Perone en la lista de convocados, aun sabiendo que no podría jugar, para despistar al rival. Un jugador que se perderá seguro este encuentro es Cordero que deberá cumplir el ciclo de sanción por acumulación de tarjetas. Merino afirma tener más o menos claro el jugador que ocupará su lugar.

El entrenador gaditano ha hablado maravillas de Luismi del que ha dicho: “Es un reloj, la forma en que se ha adaptado al equipo es impresionante. Estoy contento por su trabajo y de momento ha jugado bien en las dos posiciones (pivote defensivo y central). Se lo está ganando con su trabajo y la afición le recompensa porque es un jugador muy solidario que se esfuerza mucho”.