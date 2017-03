Previa Gimnàstic de Tarragona - Córdoba: obligados a ganar

Fotomontaje Vavel

El Nàstic quiere alejarse del descenso. Los grana lograron salir de esas plazas, tras veintidós jornadas consecutivas, gracias a la victoria en La Romareda por un gol a dos. Enfrente tendrá al Córdoba, el equipo andaluz también salió del descenso en la pasada jornada, derrotando uno a cero al Alcorcón. Aunque el caso de los blanquiverdes es distinto ya que llevaban sólo dos jornadas en descenso. Es por eso que el partido entre Nàstic y Córdoba se ha convertido en una final en la que ambos conjuntos están obligados a ganar. Ninguno de los dos quiere regresar al descenso y para ello tan sólo les sirve la victoria. Los tarraconenses se encuentran en la primera posición de la salvación, con 29 puntos, sólo uno por encima del Rayo y el Mallorca. El Córdoba está justo por encima de los grana con 30 puntos.

En busca de la tercera victoria consecutiva

El Nàstic quiere encadenar tres victorias de forma consecutiva y, de esta manera, consolidarse fuera de los puestos de descenso. Juan Merino ya dijo, en rueda de prensa, que todavía no habían logrado nada, que lo más difícil es no volver a entrar en descenso. Los granas vienen de ganar al Zaragoza, por un gol a dos, y al Numancia por dos goles a cero. Los tarraconenses no pierden un partido en casa desde la jornada 18, es decir, desde el 10 de diciembre. Pero también es cierto que los grana siguen siendo el equipo que más empates cosecha como local, dato que, para esta jornada, no les beneficia mucho. Al Nàstic tan sólo le vale la victoria para no volver a caer en descenso y, quizás, distanciarse más de esa zona. El Nàstic deberá afrontar éste partido sin una de sus piezas claves, Luismi, que se lesionó en el anterior encuentro.

Un rival inestable

El Córdoba logro salir del descenso la pasada jornada, tras dos partidos consecutivos ocupando la decimonovena plaza, la primera posición del descenso. Los blanquiverdes empezaron la liga muy fuertes, ocupando varias jornadas los puestos de play off de ascenso a Primera, pero empezaron a encadenar una mala racha de resultados que los llevó hasta la decimonovena posición. Ahora, los cordobeses están en la decimoséptima plaza, un punto por encima del Nàstic y dos por encima de Rayo y Mallorca, es por eso que los andaluces no se van a contentar sólo con el empate y buscaran su segunda victoria consecutiva para distanciarse del descenso. Los números del Córdoba como visitante son bastante irregulares. Los blanquiverdes han ganado tres partidos, empatado cinco y perdido seis, lo que les deja un total de catorce puntos logrados fuera de casa. En los últimos partidos a domicilio perdió frente al Levante (tres a uno), el Lugo (uno a cero), el Tenerife (dos a cero) y el Girona (dos a cero). La última victoria de los cordobeses a domicilio la encontramos en la jornada decimonovena, en la cual ganó por un gol a dos al Real Oviedo.

Cara a cara

Nàstic y Córdoba se han visto las caras en 26 ocasiones, 25 en liga y 1 en Copa del Rey. En Tarragona han jugado doce partidos y las estadísticas no son buenas para los tarraconenses. Tan sólo han ganado dos partidos y han empatado siete y perdido tres. El primer partido se disputó en la temporada 1972/1973 y el encuentro acabó con empate a uno. En la siguiente temporada el Nàstic ganó por dos goles a uno y al año siguiente fue el Córdoba quien se llevó los tres puntos por cero goles a dos. El cuarto año consecutivo que se enfrentaron ambos conjuntos, volvieron a ganar los blanquiverdes por cero goles a uno. El siguiente encuentro no llegó hasta la temporada 2001/2002 y el Nàstic ganó por un gol a cero. El siguiente partido lo encontramos en la temporada 2004/2005 y Nàstic y Córdoba firmaron las tablas, uno a uno. En la campaña 2008/2009 tarraconenses y andaluces volvieron a empatar, esta vez a dos goles. La siguiente temporada repitieron el mismo marcador y al año siguiente el Córdoba ganó cero a dos. Los tres últimos encuentros disputados en el Nou Estadi acabaron en empate, uno a uno, cero a cero y cuatro a cuatro respectivamente. Así pues, los tarraconenses no ganan al Córdoba como locales desde hace 15 años.

Saúl Ais Reig

El árbitro encargado de dirigir el partido entre Nàstic y Córdoba es Saúl Ais Reig. Este colegiado lleva arbitrando en Segunda División desde la temporada 2015/2016. En la campaña actual Ais Reig ha dirigido trece encuentros. Esta vez será la primera que pite al Nàstic. Al Córdoba ya le ha arbitrado en la jornada 16, partido que acabo perdiendo por un gol a tres frente al Getafe. De todos los encuentros que ha dirigido, siete han acabado en victoria para los locales, tres en empate y tres en victoria para los visitantes. Ais Reig ha mostrado 72 tarjetas amarillas y 4 rojas lo que le deja una media de 5.54 tarjetas amarillas y 0.31 tarjetas rojas por partido.

Posibles onces