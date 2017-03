Córdoba CF, duelo directo en Tarragona

Google Plus

El siguiente rival que el Nàstic debe batir como local para poder seguir en su pelea con la salvación es el Córdoba CF. El conjunto que entrena Luis Carrión, ex jugador grana, buscará los tres puntos después de conseguir una victoria la última jornada contra el Alcorcón.

De los últimos partidos que ha disputado, el Córdoba ha conseguido un empate y una victoria en casa contra UCAM y Alcorcón respectivamente, y una derrota contra el Huesca. Y a domicilio cosecha unos resultados preocupantes, su última victoria fuera data del 17 de diciembre cuando venció al Oviedo por dos goles a uno y en los tres últimos partidos disputados a domicilio a cedido tres derrotas contrae Tenerife,Lugo y Levante.

Temporada convulsa

La temporada empezó con unas perspectivas ilusionantes y con un objetivo que se repite cada temporada que no es otro que el ascenso a Primera División, pero el conjunto andaluz parece no tener paciencia con los entrenadores y después de encadenar una mala racha de resultados José Luis Oltra fue cesado de sus funciones de entrenador el 28 de noviembre y fue sustituido por Luis Carrión, pero este cambio de entrenador no parece haber llevado la estabilidad al banquillo del Nuevo Arcángel.

El Nàstic contra las estadísticas

De los últimos 18 enfrentamientos entre los dos conjuntos, las estadísticas están claramente a favor del conjunto que entrena Luis Carrión con seis victorias en su casillero, diez empates y solamente dos victorias a favor del Nàstic. Precisamente la última victoria grana contra el Córdoba en casa fue en la jornada 35 de la temporada 2001/2002, cuando se impuso al conjunto andaluz por un gol a cero.

Y el último precedente entre los dos equipos fue la pasada campaña, cuando en un partido espectacular de ida y vuelta, el marcador reflejó un empate a cuatro goles.

Posibles onces

Los dos equipos presentarían dos onces muy reconocibles para sus aficionados como son los siguientes:

Nàstic: Reina en la portería, Lobato, Suzuki, Djetei, Bouzón y Mossa en defensa Tejera,Madinda,Molina y Emaná serian el medio campo grana y Juan Delgado capitaneando el ataque grana.

Córdoba: Razak en la portería,Caro,Rodas,Cisma y Luso en defensa,Juli,Antoñito,Markovic y Pedro Ríos serian el medio campo y Javi Lara capitaneando el ataque.