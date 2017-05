Juan Merino: "El equipo es muy sólido fuera de casa"

Foto: La Liga

El Nàstic llega al encuentro metido en zona de descenso tras la dura derrota en los últimos minutos frente al Reus, pese a ello Merino afirma que “el equipo ha sabido recomponerse de varios reverses”. La visita al Ramón de Carranza se aventura complicada pero el técnico gaditano no lo ve imposible: “El equipo es muy sólido fuera de casa y ha sido capaz de puntuar en campos bastante difíciles”. Además, Merino admite que “fuera de casa nos encontramos cómodos y somos un equipo difícil. Al final a muchos equipos les cuesta sacar los puntos en casa porque tienen que llevar el peso del partido. Ésta tranquilidad y pausa fuera de casa hace que al final puedas llevarte el partido, porque muchas veces se ganan por pequeños detalles”. Poniendo un ejemplo, Juan Merino ha expresado que el gol en el Reus hubo más error por parte de los grana que acierto de los rojinegros.

El técnico grana conoce a la perfección el estadio y la afición gaditana de la cual ha dicho que va a estar los 90 minutos animando sin parar. Del Cádiz ha comentado que es un equipo que está en un muy buen momento y que con humildad y mucha velocidad están logrando grandes cosas. El Nàstic se encuentra con 41 puntos en zona de descenso, las estadísticas dicen que todo equipo que logra, al menos, 50 puntos permanece el año siguiente en Segunda División. Así pues, a los grana les quedan nueve puntos para lograr ese objetivo, lo que significa ganar al menos tres partidos de los seis que quedan. “El equipo está capacitado, por lo que me ha transmitido a día de hoy. Ha habido partidos que, por merecimiento del equipo, deberíamos haber sumado los tres puntos y, en consecuencia, no estaríamos en esta situación”, comenta Merino. Haciendo referencia a los arbitrajes, Merino no se ha andado con tapujos: “En el tema arbitral no estamos teniendo mucha suerte porque nos están perjudicando en algunos partidos con penaltis no señalados”. Los tarraconenses están a tan sólo un punto de salir del descenso. “No hay ningún equipo cómodo de estos que nos preceden así que el que esté tranquilo va a conseguir el objetivo”, sentencia Juan Merino. El técnico andaluz también ha afirmado que lo importante es llegar a las últimas jornadas dependiendo de sí mismos. “Firmaría conseguir el objetivo en la última jornada. Tenemos al alcance a bastantes equipos y estamos en condiciones de pelear para que este equipo siga en Segunda División”, añade Juan Merino.

Merino ha entrado a valorar las situaciones de los lesionados Luismi, Madinda, Cordero y Djetei. Del mediocentro, ex del Sevilla, se ha mostrado optimista ya que lleva varias semanas trabajando con el grupo. “La semana pasada fue de menos a más. Está preparado para poder jugar y así lo transmite en cada entrenamiento. Sabemos que es una pieza importante para el club desde que llegó”, añadía el técnico. Del otro mediocentro andaluz, Miguel Ángel Cordero, ha comentado que “la semana que viene estará con el grupo y apto para ir convocado”. Con el gabonés se ha mostrado más cauto ya que ha explicado que hasta dentro de dos semanas no podrán contar con él, y con el central camerunés, Djetei, lesionado de larga duración, ha añadido que está hiendo en buena línea.