Previa Gimnàstic de Tarragona – Real Oviedo: solo valen los tres puntos

Fotomontaje: Vavel

El Gimnàstic de Tarragona sigue peleando por salir de la zona del descenso y mantenerse un año más en Segunda División. Tras el empate frente al Cádiz en el anterior partido, los tarraconenses han logrado empatar a puntos con la zona de la permanencia pero el mal promedio de goles hace que el Nàstic sea el que ocupe una plaza de descenso. Es por eso que a los grana tan sólo les sirve la victoria para poder adelantar algún rival en la lucha por la permanencia. En frente tendrá al Real Oviedo, los asturianos no llegan en muy buena forma ya que vienen de perder en casa frente al Alcorcón y a domicilio llevan seis partidos sin ganar, los últimos cuatro perdiendo.

Incógnitas en la alineación

El Nàstic llega con muchas dudas en su once inicial. Juan Merino está apostando por la defensa de cuatro cuando juega en casa y de cinco lejos del Nou Estadi. Esto, más el hecho de tener que ganar el partido sí o sí, hacen más probable la defensa de cuatro hombres. Entre los defensas tarraconenses seguro que no estarán Djetei por lesión ni Mossa, sancionado en el último partido. Quienes van a jugar muy probablemente son Valentín (de lateral derecho) y Perone y Molina (centrales). La incógnita llega en el lateral izquierdo, ya que los grana no tienen un segundo lateral, así que Juan Merino podría volver a poner a Lobato de lateral o algún central en esa zona.

Otra opción es jugar con tres centrales y Valentín y Lobato de carrileros. Quien seguro no probará en el lateral izquierdo será a Ferran Giner, que se ha fracturado el segundo y tercero metacarpiano de la mano. En el medio campo, quien no va a jugar será Madinda, que todavía está recuperándose de la lesión. Cordero podría entrar en la convocatoria, ya que lleva un par de semanas entrenándose con el grupo. La gran ausencia de este encuentro será Achille Emaná. El camerunés ya no jugó frente al Cádiz por unas molestias y lleva toda la semana entrenando entre algodones.

Un rival muy débil como visitante

Si el Real Oviedo se encuentra en la octava posición, empatado a puntos con el séptimo (Valladolid) y a tan solo dos puntos de la primera plaza del play off a Primera, es gracias a los partidos que juegan en el Carlos Tartiere. Los asturianos son el segundo mejor equipo como local, empatados con Girona y Getafe. De los 53 puntos que tienen, 40 los han logrado en Oviedo.

Pero la debilidad de los de Fernando Hierro es ganar partidos lejos de su estadio. De los 18 partidos que han disputado a domicilio, tan solo han ganado tres y empatado cuatro. Así pues, los carbayones han perdido 11 partidos, lo cual les deja unos números muy flojos. Tan solo han logrado sacar 13 puntos de 54 posibles. Las tres victorias han sido contra Cádiz (cero a dos), UCAM (cero a uno), y Mirandés (cero a dos) en la jornada 25. Los empates los ha cosechado frente a Mallorca (cero a cero), Girona (cero a cero), Reus (uno a uno) y Numancia (cero a cero).

Las once derrotas han llegado contra Valladolid (uno a cero), Getafe (dos a uno), Huesca (cuatro a cero), Alcorcón (cinco a uno), Zaragoza (dos a uno), Sevilla Atlético (cinco a tres), Almería (tres a cero) y en las cuatro últimas jornadas a domicilio, Rayo (dos a cero), Tenerife (uno a cero), Lugo (dos a uno) y Levante (uno a cero). El dato significativo y que los grana tratarán de alargar es que el Real Oviedo lleva cuatro partidos consecutivos perdiendo lejos del Carlos Tartiere y lleva seis sin ganar.

Cara a cara

Gimnàstic de Tarragona y Real Oviedo se han visto las caras en 17 ocasiones, dos en Segunda División B, nueve en Segunda División y seis en Primera Divsión. En el Carlos Tartiere se han enfrentado nueve veces de las cuales el Nàstic tan sólo ha ganado en una ocasión, en la temporada 1948/1949 en Primera División. En Tarragona han jugado ocho partidos y los resultados son positivos para los grana que han ganado la mitad de encuentros.

El Oviedo tan sólo se ha llevado los tres puntos en una ocasión y el resto de partidos acabaron en empate. El primer partido que disputaron en Tarragona fue en la temporada 1947/1948 en Primera División y el partido acabó en un tres a cero. El segundo encuentro fue la siguiente temporada, también en Primera y los asturianos se llevaron la victoria por dos goles a cuatro. Al año siguiente, los tarraconenses ganaron por tres goles a dos. Los siguientes encuentros, ya en Segunda División, fueron en la temporada 1974/1975 y el Nàstic ganó por cuatro goles a cero. Nàstic y Oviedo no se volvieron a ver las caras hasta la temporada 1979/1980 y en esta ocasión empataron a dos.

El siguiente partido entre tarraconenses fue en la campaña 2001/2002 y el Nàstic ganó por un gol a cero. El encuentro de Segunda B entre los grana y los carbayones fue por la copa de campeones, que se la llevó el Oviedo. En el Nou Estadi ganaron los locales por dos goles a uno, pero no les sirvió para remontar el tres a cero de la ida. El último partido entre ambos conjuntos fue la anterior temporada y empataron cero a cero.

Pedro Jesús Pérez Montero

El árbitro encargado de dirigir el partido entre el Nàstic y el Real Oviedo será Pérez Montero. Tras cinco temporadas en Primera División la pasada campaña descendió a Segunda. En la temporada actual lleva arbitrados 16 partidos de liga y uno de Copa del Rey. De estos encuentros ha dirigido en dos ocasiones al Nàstic, ambos partido acabaron en empate (uno a uno frente al Levante y cero a cero en Mallorca).

También ha arbitrado dos partidos del Real Oviedo (perdió uno a cero frente al Valladolid y ganó dos a uno al Getafe). Del total de encuentros pitados los locales han ganado diez, han empatado cinco veces y tan sólo ha habido una victoria visitante. Pérez Montero ha mostrado 79 tarjetas amarillas y cuatro rojas en lo que va de temporada, lo cual le deja una media de 4.94 tarjetas amarillas y 0.25 tarjetas rojas por partido.

Convocatorias

Gimnàstic de Tarragona: Reina, Dimitrievski, Valentín, Molina, Bouzón, Perone, Suzuki, Zahibo, Luismi, Tejera, Muñiz, Cordero, Lobato, José Carlos, Jean Luc, Delgado, Barreiro, Àlex López y S. Emaná.

Real Oviedo: Esteban, Juan Carlos, Johannesson, David Fernández, José Fernández, Christian Fernández, David Costas, Óscar Gil, Jonathan Vila, Jon Erice, Susaeta, Lucas Torró, David Rocha, Nando, Carlitos, Michu, Toché y Saúl Berjón.

Posibles alineaciones