El Nàstic destituye a Juan Merino

Juan Merino / Foto: Gimnàstic de Tarragona

Juan Merino dejó de ser entrenador del Nàstic este sábado por la tarde tras una breve reunión del consejo grana. Pese a que el técnico andaluz ha logrado sacar al Nàstic de la última posición de Segunda y, en algunas jornadas, mantenerlo fuera del descenso, la junta directiva entiende que el efecto de Merino ha terminado y que otro entrenador será capaz de mantener al Nàstic en la división de plata.

Los números de Juan Merino con el Nàstic son buenos lejos del Nou Estadi (14) por los rivales que ha logrado batir pero pésimos en casa (12) ya que ha perdido contra adversarios directos en la lucha por la permanencia. Este puede ser que haya sido uno de los factores que ha provocado su destitución. Tal vez, el factor detonante haya sido la rueda de prensa previa al trascendental partido frente al Rayo en la que el técnico habló más de que presentó su dimisión que no del rival contra el que tenían que jugar, cargando de forma indirecta contra la directiva.

Merino cogió el Nàstic en última posición, a cinco puntos del primer puesto de la permanencia y tras siete jornadas con el equipo logró sacarlo de la zona roja de la tabla aunque lejos de allí sólo duró cinco jornadas donde pasó a ocupar la primera posición del descenso a Segunda B, tras las duras derrotas en casa frente a Elche y Almería. De esta 19 posición logró salir la siguiente jornada y duró tres fines de semana fuera del descenso. Llegó el derbi frente al Reus donde el equipo que perdiera se iría hacia la zona del descenso y ese fue el Nàstic, que volvió a ocupar la 19 posición. Plaza que todavía ocupan a día de hoy, a un punto de la salvación.

Nano Rivas, nuevo entrenador

El tercer técnico encargado de dirigir al Nàstic en lo que va de temporada es un viejo conocido por la afición tarraconense. Nano Rivas, el que fue segundo entrenador en la época gloriosa de Vicente Moreno, será quién tendrá la difícil tarea, pero no imposible, de ganar dos de los tres partidos que restan para mantener al Nàstic en Segunda División. La primera cita será este sábado, a las 18.00h en el Nou Estadi frente a un Girona que no puede dejar escapar más puntos si quiere lograr el ascenso directo. Los dos partidos restantes serán en Tenerife, equipo que se juega los play off, y en casa frente a UCAM rival directo por la permanencia. Nano Rivas ha debutado este año como primer entrenador, dirigiendo al filial del Getafe en Tercera División.