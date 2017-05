Previa Gimnàstic de Tarragona - Girona FC: la última bala

Foto: Vavel

Gimnàstic de Tarragona y Girona se verán las caras en el derbi catalán con más intereses. Los tarraconenses buscarán la victoria y el estreno con buen pie de Nano Rivas para tratar de escapar del descenso. Por otra parte, el Girona quiere subir cuanto antes a Primera División y evitar entrar en play off, sitio que llevan ocupando tres años consecutivos y quedándose a las puertas de Primera. Para poder hacer el ascenso matemático, los gerundenses tendrán que ganar al Nàstic en un Nou Estadi que se prepara para albergar a más de 1.500 aficionados del Girona.

Nuevo entrenador para las tres finales

Juan Merino ya es historia del Nàstic. El técnico gaditano fue destituido tras los malos partidos frente al Real Oviedo y el Rayo. Su trayectoria no ha sido nada mala, ya que ha logrado dejar vivo al Nàstic a falta de tres jornadas para el final de la temporada. El encargado de sacar adelante esta situación es Nano Rivas, el que fue segundo entrenador la temporada pasada con Vicente Moreno y que hasta la fecha estaba entrenando al Getafe B en Tercera División.

Nano Rivas conoce bien el vestuario grana, es por eso que la directiva ha contado con él para sacar a flote el barco. Para este trascendental encuentro Rivas no podrá contar con Sergio Tejera por acumulación de tarjetas amarillas. El barcelonés se ha convertido en una pieza clave de la sala de máquinas tarraconenses, así que el entrenador tendrá una difícil tarea para encontrar a alguien capaz de suplirle lo mejor posible. Nano Rivas no podrá saber hasta última hora si podrá contar con Luismi, que tuvo que abandonar el último entrenamiento con molestias.

En busca del ansiado ascenso a Primera

El Girona sigue en su lucha por subir a Primera División. Los gerundenses llevan tres años consecutivos entrando en los play off, pero siempre acaba cayendo en la última fase. Esta temporada los albirrojos no quieren oír hablar del play off y van como una bala hacia Primera División. Este fin de semana podrían hacer matemático su ascenso si ganan en el Nou Estadi. En caso de que los blanquirojos perdieran y el Getafe ganara, verían su ventaja reducida a dos puntos respecto al tercer clasificado y no podrían asegurarse la segunda posición hasta la última jornada.

Los números del Girona fuera de casa son dignos del segundo clasificado. De los 19 encuentros disputados han ganado ocho, empatado cuatro y perdido siete. Las victorias lejos de Montilivi han llegado contra el Getafe (cero a dos), UCAM (cero a uno), Huesca (uno a dos), Zaragoza (cero a dos), Mirandés (cero a dos), Reus (uno a dos), Numancia (cero a dos) y Lugo (uno a dos). Los albirrojos han empatado contra Sevilla Atlético (uno a uno), Cádiz (cero a cero), Almería (cero a cero) y Tenerife (tres a tres). Por último, los equipos que han logrado batir al Girona fuera de Montilivi son Valladolid (dos a uno), Mallorca (uno a cero), Rayo (uno a cero), Alcorcón (dos a uno), Elche (uno a cero), Real Oviedo (dos a cero) y Levante (dos a uno).

Cara a cara

Gimnàstic de Tarragona y Girona se han enfrentado en 14 ocasiones, tres en Copa del Rey y 11 en Segunda División. De estos 11 encuentros ligueros, cinco se han jugado en el Nou Estadi y seis en Montilivi. Las estadísticas rozan la excelencia para los tarraconenses, ya que no han perdido ni un partido frente al Girona en casa. Los grana han ganado tres y han empatado dos partidos.

El primer encuentro liguero tiene fecha de la temporada 2008/2009 y los tarraconenses ganaron por tres goles a cero. En la siguiente temporada los catalanes empataron a uno y en la 2010/2011 los grana volvieron a ganar al Girona, en esta ocasión por dos goles a cero. En la siguiente campaña tarraconenses y gerundenses volvieron a empatar uno a uno y en el último partido liguero disputado en el Nou Estadi, la temporada pasada, los locales ganaron por un gol a cero.

Eduardo Prieto Iglesias

El encargado de arbitrar el encuentro entre Nàstic y Girona es Prieto Iglesias. Esta es su primera temporada en Segunda División tras tres consecutivas en Primera. En la campaña actual ha arbitrado 23 partidos, dos de Copa del Rey y 21 ligueros. De estos 21 encuentros de liga, ha pitado una vez al Nàstic y una al Girona.

En ambos encuentros perdieron los catalanes por un gol a tres, el primero frente al Elche y el segundo ante el Rayo. Del total de encuentros arbitrados, ocho han acabado con victoria local, seis en victoria visitante y siete en empate. Prieto Iglesias ha mostrado 83 tarjetas amarillas y cinco rojas, lo que le deja una media de 3,95 tarjetas amarillas y 0,24 tarjetas rojas por partido.

