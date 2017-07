Mossa dice basta

Google Plus

Mossa se lamenta de un golpe en una acción de partido. Fuente: Dúnia Llaó

El lateral valenciano de 28 años Mossa no se mordió la lengua en ningún momento, y dejó las cosas bien claras desde el inicio de la entrevista en zona mixta posterior al partido frente al Villarreal CF. Al jugador del conjunto grana se le preguntó qué es lo que ocurría, a lo que respondió que tras haber acabado esta temporada tenía la intención de abandonar el club. Comentó también que este momento era el idóneo para "bajarse del barco" y que después de haber pasado por malos y buenos momentos ha estado siempre muy a gusto en el Nàstic de Tarragona. El valenciano también destacó el desgaste que ha tenido al largo de este último año y no dudó en comentar que esta temporada todo ha ido "de cabeza" tanto individual como colectivamente.

Ante la pregunta de un posible acuerdo ya pactado con el Real Oviedo respondió que ahora no era momento de hablar de ello, sino que hay que dar importancia al Nàstic e intentar que el club salga lo más beneficiado que sea posible. Eso sí, no descartó al 100 % no jugar en el Nàstic la próxima temporada, ya que mencionó que la decisión de abandonar el club ha de ser pactada entre ambos lados: club y jugador.

Mossa: "La vida son etapas: hay un principio y un fin. Ahora es el momento"

José María Angressola llegó al Nàstic procedente del equipo donde se formó desde pequeño: el Levante. Antes de recalar en Tarragona también jugó un año en el filial del Valencia, pero al finalizar esa misma temporada regresó al Levante para posteriormente fichar por el Nàstic de Tarragona, equipo con el cual ha disputado las últimas tres temporadas. Ha vivido el ascenso del club de Segunda División B a Segunda y también disputó el último play-off de ascenso a primera, donde fue una de las piezas claves para alcanzar ese tercer puesto en liga. Mossa, al largo de su estancia en Tarragona, ha sido uno de los mejores laterales que han pasado por el club y ahora mismo podría ser considerado de los mejores laterales de la categoría de plata. Prácticamente lo ha jugado todo con el Nàstic y raro era el caso de no ver a José María Angressola sobre el terreno de juego, solo graves lesiones o sanciones le impedían jugar. En resumen, era un jugador clave fuera quién fuese el entrenador.

Ahora habrá que esperar a ver que deciden club y jugador y a la vez estar atentos ante la posible iniciativa por parte del Real Oviedo de contactar con el Nàstic para cerrar el posible traspaso.