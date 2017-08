Guía VAVEL Gimnàstic de Tarragona 2017/18: empieza la era de Lluís Carreras

Google Plus

Once inicial frente al Castellón. Foto: Gimnàstic de Tarragona

El Gimnàstic de Tarragona empieza una nueva temporada que se avecina muy ilusionante. Entre la temporada anterior y esta se han ido las piezas claves que consiguieron el ascenso de Segunda División B a Segunda División y con ellos se ha cerrado una bonita etapa en Tarragona. Ahora es el turno para los recién llegados, deben demostrar que son capaces de seguir con la historia del Nàstic y tratar de dejarlo en lo más alto de la tabla.

131 años de historia

Y es que la historia del Nàstic es muy extensa. Como club de futbol no nació hasta 1914 pero como institución deportiva es el decano de los clubes de deportes de España, ya que nació en 1886. Pese a que el inicio del “Club Gimnástico”, como se le llamaba entonces, fue en 1914 no fue hasta 1918 que empezó a jugar partidos oficiales. Parece que en Tarragona gustan mucho las montañas rusas y es que los grana se iban peleando entre la Tercera División y la Segunda y, en tres temporadas consecutivas, también en Primera División. Pese a tantos sube y bajas, los tarraconenses son un clásico de la división de plata de la liga española, con un total de 21 temporadas disputadas en esa categoría, desde los años 43/44.

Una plantilla mejorada

No cabe duda de que la asignatura pendiente del Nàstic y de Promoesport eran los fichajes. La empresa de jugadores siempre trata de buscar jóvenes promesas que puedan explotar y así obtener doble beneficio uno a nivel deportivo para el club y otro a nivel económico con una venta a posteriori. Pero las cosas no siempre salen bien. El ejemplo más claro es el año pasado. El equipo venia de una excelente temporada, acabando tercero y jugando el playoff de ascenso a Primera. Las expectativas eran elevadas pero ocurrió todo lo contrario.

La siguiente temporada fue un desastre y la afición no pudo respirar tranquila hasta que finalizó la última jornada con la salvación en ese mismo partido. Uno de los principales problemas fueron los fichajes, se fichó a jóvenes jugadores que ni siquiera habían jugado en España, por lo que venían de ligas donde el nivel es totalmente distinto y la combinación no fue buena. Sin embargo, este año club y empresa se han puesto las pilas y han fichado muchachos muy jóvenes pero la mayoría con experiencia suficiente en la categoría o en España. Es el caso de Maikel Mesa o Omar Perdomo, los canarios que ya están dejando impresionada a su nueva afición en esta pretemporada.

Además, también han fichado jóvenes talentos como Javi Jiménez, Carlos Blanco o Toscano entre otros, que si sacan a relucir sus cualidades pueden acabar haciéndose grandes a la vez que el Nàstic. Otro acierto importante se encuentra en el banquillo. Como técnico grana han fichado a Lluís Carreras, un entrenador al que le gusta jugar bonito al fútbol, sin demasiadas florituras pero con una presión bien intensa y buenas jugadas ofensivas. Por todos esos motivos, la afición tarraconense se muestra convencida de que este será un año para disfrutar de la categoría, sin llegar a proponerse ningún objetivo más allá de los 50 puntos.

Un once claro, con un banquillo perfecto

Lluís Carreras ha ido dando oportunidades a todos los jugadores a lo largo de la pretemporada pero parece bastante claro el esquema y los once jugadores que saldrán de inicio, pese a ello, si los suplentes siguen apretando fuerte podrían entrar en cualquier momento en el once titular. Por zonas, en la portería no cabe duda de que Dimitrievski será el portero titular. El macedonio llegó el año pasado y ya demostró que estaba sobradamente preparado para ocupar la portería grana. Este año, sin Manolo Reina es él quien se encargará de poner el cerrojo en la portería y ya lo ha puesto en pretemporada.

En el centro de la zaga parece que Perone y Djetei se han erigido como los centrales titulares, aunque éste último va a estar seis meses de baja por una lesión en la rodilla así que su plaza la ocupará Suzuki o Carlos Blanco. En el lateral izquierdo, Javi Jiménez parece ser el hombre indicado para ocupar esa plaza pero su juventud podría pasarle factura en favor de la veteranía de Abraham. En el lateral diestro tan sólo encontramos a Kakabadze y Pol Valentín, este último estará seis semanas de baja. Esa zona también la puede ocupar Suzuki aunque es probable que sea el georgiano quien empiece la liga.

En el centro del campo, actuando como cerrojo podemos encontrar a Molina o Zahibo, el capitán parece estar un pasito por delante de Zahibo. Por delante de Molina encontramos a Maikel Mesa y Tejera, sin duda los dos mediocentros titulares con el reemplazo de Juan Muñiz. Por las bandas encontramos a dos puñales, el chileno Juan Delgado y el canario Omar Perdomo que ya ha dejado boquiabierta la afición nastiquera y en punta el gallego Manu Barreiro, un delantero que cumple sobradamente con las características del ansiado ariete que hace años llevaban buscando.