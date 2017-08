Uche se queda

Google Plus

Uche tras anotar el 1-0 frente al Cádiz. Foto: Gimnàstic de Tarragona

A cinco días del primer partido de Liga, Ikechukwu Uche ha renovado por el Nàstic prolongando su vinculación hasta 2019. El nigeriano todavía no se había entrenado con sus compañeros, ya que estaba a la espera de que llegara una oferta mejor. De hecho, el club y el delantero habían acordado que este último se marcharía del Nàstic si llegaba una llamada procedente de Primera División. Pasaban los días y dicho ofrecimiento no llegaba. Quien sí se interesó por él fue la Liga China. Todo parecía indicar que el Nàstic iba a ingresar una buena cantidad de dinero por el traspaso de Uche al país asiático pero al final las negociaciones no llegaron a buen puerto y Uche siguió de vacaciones en Tarragona. Vacaciones porque mientras sus compañeros entrenaban y conocían al nuevo entrenador, Uche seguía sin ejercitarse, con permiso del club, esperando su último tren de Primera División.

Sin embargo, ese tren no llegaba. Incluso se llegó a hablar de un interés por parte del Recreativo de Huelva, dado que el decano del fútbol español, que ahora milita en Segunda División B, quería volver a contar con Uche en sus filas y desde el occidente de Andalucía daban por hecho que el jugador jugaría con los blanquiazules, pero finalmente no fue así.

Ahora, en plena semana de preparación para el primer encuentro liguero frente al Almería, Uche y el Nàstic han llegado a un acuerdo para alargar su contrato hasta 2019, produciéndose así la renovación de un delantero que, en buena forma, puede dar muchos goles al Nàstic. De hecho, la temporada anterior acabó anotando ocho dianas, sin jugar la mitad de los partidos, ya que empezó la Liga como titular pero dejó de jugar bien pronto ya que su forma física no acababa de convencer a los entrenadores. No fue hasta las últimas cuatro fechas del campeonato cuando volvió a jugar y devolvió la confianza a Rivas marcando tres tantos en los partidos decisivos de la salvación. Y pese a no jugar más de la mitad de los encuentros, acabó siendo el máximo goleador del conjunto tarraconense.

Este año, desde la plana mayor del club tarraconense se confía en recuperar al mejor Uche para que pueda disputar el mayor número de partidos posibles y superar la cifra anotadora que ostentó el curso pasado, pero el hecho de no haber empezado a entrenar hasta una vez concluida la pretemporada puede haber hecho que haya que esperar hasta ver al punta nigeriano en plenitud de condiciones.