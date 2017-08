Previa Gimnàstic de Tarragona - UD Almería: empieza lo bueno

Foto de toda la plantilla del Nàstic. Foto: Gimnàstic de Tarragona

Borrón y temporada nueva. Los tarraconenses quieren olvidar la mala temporada pasada empezando de la mejor manera posible esta campaña. Pese a que el primer encuentro liguero no decide nada, los grana quieren empezar fuertes desde el primer momento. La pretemporada que ha hecho el Nàstic le ha dejado con un balance muy positivo ya que de seis encuentros disputados tan sólo han perdido uno, el último por dos goles a cero frente al Cartagena. Lo cual les deja un balance de cuatro victorias, un empate (frente al Barcelona) y una derrota, con 15 goles a favor y tan sólo cuatro en contra. Pese a que las pretemporadas no sirven para sumar puntos, si sirven para ver de que será capaz el equipo esta temporada y de cómo se están acoplando los jugadores al nuevo sistema de Carreras y, por el momento, parece que todo va sobre ruedas.

Muchas bajas para el primer encuentro

Carreras tiene jugadores suficientes para poner un once de plenas garantías pero, aun así, el club catalán arrastra muchas bajas. La más triste de todas es la de Djetei. El central camerunés parecía que iba a salirse este año pero una ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante al menos seis meses. Otro jugador defensivo que tampoco podrá jugar este domingo es Pol Valentín, que arrastra una lesión muscular desde hace dos semanas y todavía le quedan cuatro más. Todavía en el lateral, pero ahora en el izquierdo, Carreras no podrá contar con Abraham Minero, que se lesionó en el partido frente al Zaragoza.

En el mediocampo, no podrá jugar Zahibo, que tiene una lesión muscular en el cuádriceps de su pierna derecha. Para cerrar la lista de lesionados, se encuentra Jean Luc, el marfileño no ha disputado ni un partido de pretemporada debido a una lesión en los adductores. Para terminar con las bajas, esta vez por sanción, el canario Omar Perdomo no podrá enfundarse la elástica grana. El extremo acumula una sanción del partido de play off que enfrentó al Tenerife con el Getafe.

Once caras nuevas en la plantilla

El Almería ha incorporado hasta once jugadores nuevos para tratar de evitar un temporada tan mala como la anterior. Con estos fichajes esperan dar más competitividad a todos los puestos del once titular para que ningún jugador se pueda relajar en ningún tramo de la temporada. De estos once jugadores hay cuatro jugadores de los que se esperan grandes cosas. Estos son Nauzet Alemán, el canario llega libre procedente de Las Palmas; Tino Costa, el veterano centrocampista, un viejo conocido de Primera División, llega a Almería para hacerse con el timón del conjunto almeriense; Juan Muñoz, el joven delantero del Sevilla, llega cedido a Almería en busca de minutos para poder demostrar que es un jugador válido para la Primera División; René, el guardameta llega del Girona, él fue quien empezó de titular en la portería gerundense pese a que Bounou le acabó quitando el sitio.

El resto de jugadores son Fernando Martínez, guardameta procedente del UCAM; Owona, central procedente del Alcorcón; Fran Rodriguez, lateral diestro desvinculado del Zaragoza; Pervis, lateral izquierdo cedido por el Watford; Rubén Alcaraz, cedido por el Girona llega para reforzar la medular; Mandi Sosa, que acumula más de un centenar de partidos en Segunda; y por último, Pablo Caballero, delantero procedente del Lugo.

Cara a cara

Gimnàstic de Tarragona y Almería se han enfrentado en diez ocasiones y los números no son buenos para los tarraconenses, ya que tan sólo han ganado tres partidos y empatado dos, así que el Almería se ha llevado el triunfo en seis ocasiones. En el Nou Estadi se han visto las caras en cinco ocasiones, y los catalanes tan sólo han ganado una vez. Por el contrario, los andaluces lo han hecho en tres ocasiones y tan sólo un encuentro ha acabado en tablas. El primer encuentro en Tarragona fue en la temporada 2004/2005 y los andaluces ganaron por un gol a dos.

En la siguiente campaña, los tarraconenses lograron su única victoria frente al Almería, por el momento, por un gol a cero. El siguiente encuentro entre ambos no fue hasta la temporada 2011/2012 y el Almería volvió a ganar por uno a dos. El siguiente partido fue en la campaña 2015/2016 y acabaron en empate a dos. Por último, la temporada pasada el Almería se llevó los tres puntos de Tarragona con el resultado de cero goles a uno.

Oliver de la Fuente Ramos

El encargado de arbitrar el encuentro entre Nàstic y Almería es de la Fuente Ramos. Ésta será su cuarta temporada en Segunda División. La temporada anterior arbitró 20 partidos, mostrando un total de 113 tarjetas amarillas y tres rojas, lo que le deja con una media de 5.65 tarjetas amarillas y 0.15 tarjetas rojas por partido. En la campaña 2016/2017, de la Fuente Ramos arbitró en una ocasión al Nàstic. Fue en la jornada 12 en el Nou Estadi frente al Mallorca y el partido acabó en empate a dos goles. Al Almería lo ha pitado en dos ocasiones, la primera en la jornada ocho y los andaluces perdieron por dos goles a cero frente al Huesca. El segundo encuentro, dirigido por este colegiado, lo ganaron frente al Lugo por un gol a dos.

Convocatoria

Gimnàstic de Tarragona (sin confirmar): Dimitrievski, Bernabé, Javi Jiménez, Carlos Blanco, Suzuki, Perone, Kakabadze, Molina, Maikel Mesa, Tejera, Muñiz, Carlos García, Toscano, Tete Morente, Delgado, S. Emaná, Uche y Barreiro.

UD Almería: René, Fernando, Motta, Rodríguez, Owona, Morcillo, Joaquín, Nano, Pervis, Mandi, Alcaraz, Callejón, Fidel, Pozo, Corredera, Hicham y Caballero.

Posibles alineaciones