Previa Reus - Nàstic: vuelve el derbi

Nàstic y Reus se enfrentan este domingo a las 20:30 en el primer derbi de la temporada 2017/18. Para este encuentro se espera un gran ambiente en el Municipal de Reus, donde sólo 200 aficionados del Nàstic podrán animar a su equipo. El duelo entre los tarraconenses y reusenses siempre han sido noticia, ya sea para bien o para mal. La rivalidad entre los dos equipos es muy grande y, con el agravio de disputarse en Segunda División, hace que sea más emocionante.

Un derbi tempranero

Para este encuentro no se pueden sacar muchas conclusiones de cómo llegan los dos equipos. Un derbi en la segunda jornada de liga hace que pierda parte de esa emoción mencionada anteriormente. Los dos equipos llegan sin jugarse nada aún y sin estar del todo rodados para disfrutar de un buen partido. No obstante, se trata de un derbi y tanto el Nàstic como el Reus no empezaron del todo bien la temporada por lo que en este segundo partido los dos saldrán a por la victoria desde el primer minuto. Además, el Reus disputará con el derbi su primer partido en casa de esta nueva temporada.

¿Cómo llegan los dos equipos?

El Reus Deportiu empató en su primer partido de liga. El rival y el estadio, el Lugo y en el Anxo Carro, no eran los más fáciles pero los de López Garai consiguieron ‘rascar’ un empate. En la pretemporada, el Reus tampoco ha podido disfrutar de muchas victorias. Sólo dos en siete partidos y contra rivales de menor entidad (Ascó y Cornellá). De los cinco partidos restantes, el Reus perdió tres de ellos. Ante el Athletic Club (3-0), el Villarreal (0-1) y el Lleida Esportiu (1-0).

Por su parte, el Nàstic de Tarragona llega peor que su rival del domingo. Los de Lluís Carreras perdieron por cero a uno en el Nou Estadi, ante su afición, contra el Almería. Los tarraconenses no pudieron superar la portería de René y empezaron la temporada con muy mal pie. El Nàstic venía de hacer una muy buena pretemporada, por ello, los ‘nastiquers’ tenían muchas ganas de ver el estreno liguero. En cinco partidos, el Nàstic ha ganado en tres de ellos y solo ha perdido uno. Ante el Villarreal (2-0), Zaragoza (2-1) y el Olot (0-5). Además, pudieron empatar ante el Barcelona que jugó sin sus jugadores más habituales.

Los jugadores más peligrosos

En este partido hay dos nombres propios que pueden ser el foco del peligro por parte de los dos equipos. Por parte del Reus es Máyor y por parte del Nàstic, Omar Perdomo. El delantero del Reus, aunque saliera de suplente el pasado partido, fue quien tuvo la ocasión más clara para el Reus. Autor de un gol en el partido entre Valencia Mestalla y Reus de pretemporada, el delantero será el jugador más peligroso de los locales.

Del bando tarraconense el jugador más destacado es Omar Perdomo. El canario se perdió el primer partido del Nàstic por una sanción que arrastraba de la promoción de ascenso que jugó el Tenerife la pasada temporada. El mediapunta fue sin duda el mejor jugador del Nàstic en la pretemporada, con grandes jugadas y siendo el jugador más destacado. Para el derbi se espera que vuelva al once titular y que aporte todo el peligro que no se generó en el pasado partido.

Los precedentes del derbi

Los días de derbi están marcados en rojo en los calendarios de ambas aficiones. Siempre ha sido un partido especial, pero el año pasado fue aún más, ya que era el primer derbi de la historia en Segunda División. Los dos partidos se los llevó el Reus por la mínima, tanto el disputado en Tarragona como en la capital del Baix Camp.

