Uche, el mejor ante el Granada

Uche se estrena con el galardón de 'Mejor jugador' y ya es el pichichi del equipo | Foto: gimnasticdetarragona.cat

El delantero nigeriano Ike Uche ha sido escogido como el mejor jugador del partido ante el Granada CF. Lo han hecho todos los lectores de Nástic VAVEL mediante una encuesta realizada por el Twitter del medio, @Nastic_VAVEL. Uche ha protagonizado el 76% de los votos mientras que Abraham y Mesa tienen un 10 y 15 por ciento, respectivamente. Sus dos goles que daban la victoria a los grana y su gran actuación le han valido para estrenarse en este galardón.

El encuentro de Uche fue de menos a más. Empezó activo, buscando el balón y con ganas de ser protagonista encima del terreno de juego. Sus primero minutos fueron de desaciertos, tanto en pases como en jugadas. Los aficionados reunidos en el Nou Estadi empezaron a impacientarse hasta el punto de oírse algún murmurio y otro que algún silbido.

El nigeriano no se dio por vencido y motivado por la reacción del púbico decidió demostrar su calidad con dos goles imprescindibles para la victoria. El primero, en el minuto 27, vino de un balón de Tejera que el delantero controló de manera perfecta para hacer pasar el balón por encima del defensa y batir a Javi Varas por debajo de las piernas.

A la media hora de partido y tras un fallo de la defensa, Uche se quedaba solo otra vez ante el portero y lo superaba con un disparo ajustado al palo izquierdo de la portería para colocar el 2-0. En tres minutos, Uche había transformado los murmullos en vitoreos y el Nou Estadi coreaba su nombre. En el momento de su sustitución en el 68 de partido todo el estadio lo despidió de pie, coreando su nombre y agradeciéndole una victoria que era completamente suya.

El inicio de temporada de Uche no fue fácil. No disputó la pretemporada con el equipo y aún no se sabía si se le tendría en cuenta para la siguiente temporada. Desde la dirección se le dio una segunda oportunidad, la cual está aprovechando a la perfección. Ya es el máximo goleador de la plantilla con tres goles y se perfila como el mejor acompañante en el ataque grana para Manu Barreiro. La próxima cita que tendrá el delantero será este mismo domingo ante el Córdoba donde se espera que su buen momento de no finalice aún.