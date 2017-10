Ojeando al rival: Córdoba, un histórico en apuros

Google Plus

El Córdoba perdió por 2 goles a 0 en su último partido ante el Lugo en el Anxo Carro | Foto: cordobacf.com

El próximo domingo 15 de octubre el Nástic de Tarragona se enfrenta al Córdoba FC. El club andaluz no está en su mejor momento y llega a este partido tras una derrota por 2 a 0 contra el Lugo. Con solo dos victorias es su estadio, los de Luis Carrión se posicionan como uno de los peores locales de la categoría. Un mal inicio les coloca en la novena posición de la tabla. El máximo goleador y jugador más en forma es Sergi Guardiola con 4 tantos en 9 partidos.

El histórico equipo de Segunda y Primer División no está pasando su mejor época. Los andaluces vienen de perder su último partido a domicilio y esperan recuperar sensaciones este domingo. Están situados en la decimoséptima plaza de la clasificación y tan solo tienen el descenso a un punto. Esta temporada no han empatado ningún partido, el único equipo con ese registro. Aun así, el Córdoba es el equipo, juntamente con el Albacete, con más derrotas -6- y suma tres victorias de las cuales una, precisamente contra el equipo manchego, fuera de casa. Es el equipo que más goles ha recibido con 17 tantos en contra, pero se sitúa como uno de los máximos anotadores de todos los equipos de la zona baja de la tabla con 12 goles a favor.

Una montaña rusa

Lo que ha transcurrido de temporada ha sido una montaña rusa para los cordobeses. Aún no han podido encarrilar dos victorias seguidas, cosa que si ha pasado con las derrotas. No obstante, no han acumulado más de dos derrotas seguidas y sin ningún empate hacen que el primer tramo de la Liga 1|2|3 haya sido irregular. Además está siendo un equipo irregular en lo que a goles se refiere. En un partido puede recibir cuatro y en el siguiente machacar al rival con un 3-0.

Jugador a vigilar

El referente de los de Luís Carrión es Sergi Guardiola. El delantero de Manacor ha marcado cuatro goles en nueve partidos. Lleva tres goles en los últimos cuatro partidos y aunque se quedó sin marcar este jueves ante el Lugo, el ‘14’ del Córdoba llega en un estado de gracia. Tras varios años siendo un delantero de Segunda División B, este año ha dado el salto a la Segunda División para ser uno de los diez máximos goleadores de la categoría.

Posible once