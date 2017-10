Victoria balsámica del Nàstic en Córdoba

Google Plus

ÁRBITRO: DAVID PÉREZ PALLAS (COMITÉ GALLEGO). AMONESTÓ A GAZTAÑAGA (30’), SERGI GUARDIOLA (39’), EDU RAMOS (46’), DIMITRIEVSKI (59’), DELGADO (74’), KIESZEK (77’) Y FERNÁNDEZ (87’)

Córdoba: KIESZEK, PINILLOS, JOAO, ROMERO (ALFARO 72’), FERNÁNDEZ, AGUZA, EDU RAMOS, JAVI LARA, MARKOVIC (GALÁN 80), JOVANOVIC Y GUARDIOLA (JONA 56’)

El Nàstic ha visitado el Nuevo Arcángel, estadio del Córdoba en el que nunca han logrado ganar los tarraconenses en encuentro liguero. Rodri tenía claro que había que tocar pocas cosas en el once titular respecto al partido del Granada y una de las cosas que no ha movido ha sido la dupla delantera formada por Barreiro y Uche.

Ambos jugadores no han tardado ni un minuto en darle la razón al técnico ya que en el segundo 48 Uche ha logrado marcar el primer tanto tarraconense tras un gran pase de Barreiro que ha dejado al nigeriano solo frente al guardameta y no ha perdonado. El gol ha dado muchísima tranquilidad a los tarraconenses que han visto rápidamente que la tarea más difícil, avanzarse en el marcador, ya estaba hecha. Aun así, ni el Nàstic ni el Córdoba han tenido un dominio claro del balón pero Uche ha vuelto a hacer de las suyas. El nigeriano ha tenido una segunda ocasión y sin ponerse nervioso ha logrado volver a batir al guardameta poniendo el cero a dos en el marcador con tan sólo quince minutos de partido transcurridos. Todo hacía indicar que el partido iba a ser tranquilo para el interés del Nàstic tras estos dos goles pero el Córdoba no ha arrojado la toalla. Minutos más tarde de encajar el segundo tanto los cordobeses han empezado a poner en apuros la defensa tarraconenses, sin llegar a disponer de ocasiones claras, pero con varias llegadas.

Tan sólo cuatro minutos después el goleador del Córdoba, Sergi Guardiola ha logrado batir a Dimitrievski para acortar distancias. Con este tanto la afición del Córdoba se volvía a enchufar y entraron las dudas a los jugadores tarraconenses. Los blanquiverdes han vuelto a la carga tras este gol y han obligado a Dimitrievski a emplearse a fondo para tratar de encajar un segundo gol, un segundo tanto que si ha llegado aunque no ha subido al marcador. Tras un centro lateral, la zaga del Nàstic tiró bien la línea para dejar en fuera de juego a tres jugadores locales que han logrado batir a Dimitrievski pero el linier marcó posición de orsay. En los últimos minutos el guardameta macedonio ha tenido que volver a despejar algún balón que buscaba portería. Con este breve asedio del Córdoba el partido ha llegado al descanso.

Una segunda mitad sin los goleadores

La segunda mitad parecía que iba a ser más tranquila, sin tantos goles. Tejera ha probado suerte con un libre directo pero el balón ha salido ligeramente desviado y minutos más tarde ha llegado la respuesta del Córdoba, Jovanovic ha buscado empatar el partido pero su remate también se ha marchado fuera. El Nuevo Arcángel ha estallado contra su entrenador cuando éste ha decidido dar descanso a su jugador en racha, Sergi Guardiola, la afición no ha entendido este cambio y ha silbado al técnico blanquiverde como protesta. En su lugar ha entrado Jona, un jugador que recuerda bien la afición tarraconense ya que fue él quien erró el penalti del UCAM en el último partido de la temporada pasada y que hubiese certificado el descenso del Nàstic.

Otro goleador que ha abandonado el terreno de juego ha sido Uche, que sólo el árbitro ha podido impedirle un hat-trick ya que el nigeriano ha empalmado a la perfección un pase aéreo pero el linier ha indicado fuera de juego. Con este, Rodri consumaba su segundo cambio ya que el primero lo ha utilizado para dar entrada a Tete Morente en el sitio de Omar Perdomo, que por segundo encuentro consecutivo ha acabado con molestias. Precisamente, Tete Morente ha tenido una buena ocasión para poner el tercer tanto en el marcador pero en un mano a mano Kieszek ha estado más hábil y ha logrado parar el tiro.

Festival de goles en 20 minutos

Llegava el minuto 80 de partido y el árbitro ha señalado penalti favorable al Nàstic. El primero en coger el balón ha sido Delgado y él ha sido el encargado de realizarlo pero su tiro desde los once metros no ha sido el deseado ya que el guardameta lo ha podido despejar y en ese momento ha logrado batir al cancerbero, dejando en anécdota el penalti errado. Con este gol, el Nàstic respiraba tranquilo y el Córdoba se empezaba a hundir. Los tarraconenses han olido la sangre y pocos minutos más tarde, Barreiro ha logrado marcar el cuarto gol del encuentro tras un buen pase de Tejera que ha dejado solo al gallego para enviar el balón al fondo de la red. Ya en el descuento, el colegiado ha pitado un segundo penalti favorable a los grana, esta vez también cometido sobre Delgado. En esta ocasión quién ha decidido ejecutar la pena máxima ha sido Barreiro que ha sellado la victoria con el quinto gol en el marcador, su segundo en el día de hoy y en lo que va de temporada.

Con este recital de goles en la recta final del partido los tarraconenses han logrado encadenar su segunda victoria consecutiva en liga, logrando así su primera victoria como local. Gracias a estos tres puntos los grana logran salir del descenso metiendo en él al Córdoba. Ahora los tarraconenses ocupan la posición 17, con dos puntos de ventaja sobre los andaluces que ocupan la primera plaza del descenso.