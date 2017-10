Rodri: “Somos nosotros quienes tenemos que provocar las cosas”

Rodri dirigiendo el entrenamiento. Foto: Gimnàstic de Tarragona

Rodri se ha mostrado satisfecho tras firmar su contrato como primer entrenador del Nàstic pero ha afirmado que esto no cambia nada. “Estoy muy contento por la confianza que depositaron en su momento al dirección deportiva y ahora por la confirmación de esa confianza por lo que resta de temporada. Siempre me he sentido arropado por parte del club”. Aunque Rodri ha confirmado que no las tenía todas consigo mismo "sabía que al principio era una situación compleja y había que estar tranquilos para ver como reaccionaba todo”.

Ya analizando al rival, el Alcorcón que lleva cinco partidos sin ganar, Rodri ha explicado que nunca hay buenos momentos en función del rival: “Los rivales están en sus momentos por somos nosotros quienes tenemos que provocar las cosas como equipo, no tenemos que esperar a ver en qué estado anímico llega el rival”. En cuanto a esta racha negativa el técnico piensa que no es normal: “Es un buen equipo que hacia buen futbol pero todo el mundo puede ganar a todo el mundo y rápidamente se entran en dinámicas tanto positivas como negativas. Hay partidos que han perdido y que como mínimo tendrían que haber empatado”.

Además sobre el Alcorcón ha añadido que es un equipo muy competitivo y osado pero que también ha habido partido en los que ha defendido muy atrás. “Nosotros tenemos la capacidad y la adaptabilidad para tener la mayor eficacia en el juego en función del rival”, ha añadido Rodri.

Y de la mala racha del Alcorcón se ha pasado a la buena racha del Nàstic, que este domingo podría encadenar su tercera victoria consecutiva. “Esta categoría es muy difícil, es muy complicado encadenar tres victorias seguidas. Nosotros vamos con el ánimo y las ganas de seguir con nuestro juego que nos está dando resultados positivos”, ha señalado Rodri.

En cuanto a quién suplirá al lesionado Omar Perdomo, el técnico catalán ha indicado que tiene varias opciones tanto para iniciar el encuentro como para la segunda parte. “Intentaremos suplirlo con varios jugadores durante el partido”, ha justificado Rodri. Uno de estos jugadores puede ser Jean Luc, que todavía no ha disputado ni un minuto. “Físicamente está bien, lleva tres o cuatro semanas a buen ritmo y su rol en el partido no tendrá nada que ver con su preparación”, ha añadido sobre el marfileño.

En cuanto a la dupla formada por Uche y Barreiro, Rodri se ha deshecho en elogios hacia ellos pero no ha dejado en el olvido a jugadores más jóvenes con mucha proyección como son Mesa, Perdomo, Tete o Bustos.

Otro de estos jóvenes es Sandro quién tampoco ha debutado con los tarraconenses. El técnico tiene claro que el jugador está haciendo todo lo que debe hacer un profesional, trabajar duro y esperar a que llegue el momento. Un momento que parece que cada vez está más cerca de llegarle a Dongou. El camerunés sigue ejercitándose al margen pero Rodri asegura que en poco tiempo se ha puesto en el peso ideal y ya tan sólo le queda coger la agilidad y la tonalidad para entrar en la dinámica de grupo. El técnico ha comentado que en dos semanas ya se le verá competir con el resto del grupo para hacerse un hueco en la convocatoria.