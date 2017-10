¿Qué fue de Javier Portillo?

Google Plus

Javier Portillo fichando por el Nàstic | Fuente: Blog Grana

Javier García Portillo se formó en la cantera del Real Madrid, donde fue el máximo goleador de las categorías inferiores del club madrileño, donde estuvo ocho años. Es un mito del club Gimnàstic al ser el máximo goleador de la temporada 2006/07 en la que la entidad grana estaba en la Primera División Española.

Javier Portillo, un goleador de primera

Fichó por el Nàstic en 2006, cuando el conjunto grana consiguió el ascenso a la máxima categoría del fútbol español. Esa temporada fue su mejor año en la Liga Española, anotando once goles a clubes como el Celta de Vigo, el Athletic Club o en la histórica victoria al Sevilla en el Nou Estadi por 1-0, aunque desgraciadamente esos goles no sirvieron para que el club consiguiera la permanencia para la siguiente temporada; por ese motivo el delantero madrileño abandonó el club tarraconense, para recalar en las filas del C. A. Osasuna.

En el club navarro, el delantero estuvo dos temporadas en las que no estuvo al nivel de años anteriores, anotando en dos campañas tres goles, así que en 2009 decidieron venderlo al Hércules CF que, por aquel entonces, se encontraba en Segunda División, pero ese mismo año el club de Alicante consiguió el ascenso a Primera División donde Portillo anotó cinco goles, uno de ellos el que certificó el ascenso. Al año siguiente, Portillo siguió en el club donde únicamente anotó dos goles.

En 2011, de Alicante pasó a Canarias, jugando para Las Palmas en Segunda División B. En el club canario estuvo una temporada en la que fue titular casi todo el año y donde anotó ocho goles.

En 2012 vuelve al Hércules y recupera su mejor versión anotando 17 goles durante aquella temporada, en Segunda División, en el conjunto blanquiazul siguió tres temporadas más y en 2015, con 33 años, Javier Portillo anunció su retirada del fútbol activo para pasar al cuerpo técnico del Hércules. Actualmente es el director deportivo del club alicantino.