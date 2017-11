El Nàstic rompe su sequía goleadora y se lleva los tres puntos para Tarragona

Google Plus

El Nàstic sale victorioso de un campo donde tan solo el filial blaugrana había logrado ganar hasta el momento. Los tarraconenses han liquidado la mala racha de cara a puerta con tres goles que les han dado los tres puntos en Pucela. Los locales han empezado fuertes el partido, al minuto cinco Dimitrievski ya ha tenido que intervenir para parar el primero remate a puerta. Pero si el Valladolid ha empezado duro, más lo ha hecho el Nàstic. La primera llegada en el área rival ha acabado con el primer gol de los tarraconenses. Tan sólo habían pasado nuevo minutos cuando Kakabadze ha centrado desde la banda derecha la pelota al corazón del área y Maikel Mesa ha rematado a placer, enviando el esférico al fondo de las mallas. Con este único ataque el Nàstic ha conseguido ponerse por delante en el marcador condicionando de este modo el partido.

Maikel Mesa de media punta

El gran acierto de Rodri en el partido de hoy ha sido volver a centrar a Mesa. En los últimos encuentros el canario jugaba por la banda y esto le impedía entrar en el juego del equipo y el jugador y el conjunto se resentían. Hoy, Rodri ha decidido ponerlo de media punta, por delante de Gaztañaga y Zahibo y el canario no ha defraudado. La primera que ha tenido lo ha aprovechado a la perfección. Con el cero a uno en el marcador los locales no se han hundido y han seguido siendo los dominadores claros del partido con un Nàstic que ha aguantado muy bien las embestidas rivales. Las pocas ocasiones de que disponía el Valladolid, las resolvían cómodamente la defensa grana. Con el gol tempranero de Maikel Mesa se ha llegado al descanso.

La segunda mitad ha empezado prácticamente igual a la primera. El Valladolid ha salido rápido a buscar el gol del empate para poder dar la vuelta al marcador pero se ha encontrado con el contrario del que buscaba. Una gran contra del Nàstic ha acabado con la culminación perfecta de Jean Luc. El marfileño se estrenaba hoy como titular del Nàstic y no ha decepcionado. Jean Luc ha sido muy habilidoso y después de la errada defensiva y la inseguridad de Masip bajo palos, el extremo grana ha conseguido batir el portero desde fuera del área. Con este gol el Nàstic ha visto como su efectividad era inmejorable en el partido de hoy, con dos disparos a puerta ha conseguido dos goles y decantar, definitivamente, el partido hacia los tarraconenses.

Sentencia y susto

Pocos minutos después el Valladolid ha buscado acortar distancias con un chut de Iban Salvador pero Dimitrievski ha vuelto a parar la pelota. En la siguiente jugada de ataque de los grana, Mesa ha puesto el punto y final al partido y a su gran actuación. El canario ha rematado a la perfección una centrada de Juan Delgado y ha puesto el cero a tres en el marcador, dejando el encuentro sentenciado en el minuto 63. A partir de aquí el Valladolid ha seguido intentándolo pero ya totalmente desmoralizado viendo como el Nàstic con muy poco ha conseguido endosarle tres goles. El hombre del partido, Maikel Mesa ha acabado abandonando el terreno de juego con molestias y su lugar lo ha ocupado Perone. El italobrasileño se ha colocado en la defensa junto con Suzuki y Molina se ha posicionado en medio del campo.

Pese al resultado Rodri y muchos aficionados, ha sufrido hasta el final del partido ya que con todos los cambios realizados parecía que Dimitrievski no podría continuar sobre el terreno de juego. El macedonio ha tenido que ser atendido en dos ocasiones, aun así ha podido continuar bajo palos, a pesar de que los saques de portería los ha ejecutado Perone. A pesar de estar convocado, Uche, no ha disfrutado de ningún minuto, probablemente porque el marcador ya era suficientemente favorable y no ha querido forzarlo después de la lesión. Con estos tres puntos el Nàstic consigue salir de la zona de descenso y se coloca 16º con 15 puntos. Tres por encima del Lorca que es el primero en ocupar la zona roja de la tabla.