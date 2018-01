El Reus se lleva otro derbi del Nou Estadi

Google Plus

El Reus Deportiu se lleva otro derbi del Nou Estadi por 1-2 con un golazo de Vítor Silva en el minuto 83 de partido. El Nàstic de Tarragona ha podido empatar en el minuto 73 de partido pero una vez más no ha podido cerrar el partido y ha encajado otra derrota en casa. Con esta victoria el Reus pasa por delante del Nàstic otra vez y se sitúa en la 13ª posición, justo un puesto por encima de los tarraconenses.

Ambiente de derbi

El ambiente que se respiraba en el Nou Estadi de Tarragona era de partidazo. Un derbi siempre es un encuentro mágico y los aficionados lo saben. Ambas aficiones cantaban cánticos a favor de sus equipos, aunque a veces, unas aficiones más que otras, caían en la provocación de animar en contra del equipo rival. Desde el gol norte del campo se ha desplegado un enorme tifo representando a dos personajes de la carismática serie estadounidense de Los Simpson. Nelson, con la camiseta del Nàstic y Ralph con la del Reus, acompañaban la frase “Vuestra playa, vuestra historia”. Ambos equipos presentaban cambios en la medular. En el once del Nàstic entraba Matilla en lugar del lesionado Eddy Silvestre, mientras que en el Reus, Gus Ledes se quedaba en el banco.

El encuentro ha empezado muy trabado, como es de esperar en un derbi y en un partido donde se juegan tanto los dos equipos. El mediocampo ha sido el protagonista completo, con jugadas largas y transiciones de balón lentas. El Reus ha llegado con más claridad al área grana en los primeros minutos, sin poner en especial peligro al portero macedonio Stole Dimitrievski. Los visitantes lo han intentado, principalmente, por la banda izquierda, con centros de Álex Menéndez que o bien eran rechazados por la zaga grana o se pasaban de largo y no encontraban rematador.

Al cuarto de hora de partido aún no se habían visto jugadas de ataque peligrosas y el Reus se sentía bien jugando el tipo de juego que están acostumbrados a desplegar. El Nàstic también se sentía cómodo, ya que en los últimos partidos, dejando jugar a los rivales es como han llegado los buenos resultados. Los locales jugaban a colgar balones y en una de éstas ha llegado la primera gran ocasión del partido. Un balón colgado por Molina y peinado por Tete Morente dejaba solo a Mesa que enviaba alto su remate ante Edgar Badía. Era el minuto 20 y la afición grana se venía arriba con la buena jugada de su equipo, que con muy poco había llegado al área visitante. El primer disparo a puerta de éstos ha llegado en el minuto 26 de encuentro, con un remate desde la frontal de Fran Carbia que Dimitrievski ha podido detener sin ningún problema.

Una muy buena recuperación de Tete Morente después de una excelente presión de los grana ha acabado con una falta en la frontal del área que hacía prever lo mejor para los de Tarragona y suponía la primera tarjeta del partido para Atienza. Con un especialista como Juan Muñiz en el once, la afición grana veía que el gol de los suyos podía llegar. Su disparo, pero, ha salido desviado por la derecha de la portería de Badía.

Gol visitante en el mejor momento grana

Cuando el Nàstic estaba disputando su mejor juego, ha llegado el gol visitante. En un saque de banda de Menéndez, Máyor ha dejado el balón muerto en el área que la defensa no ha podido despejar y Juan Domínguez ha enviado al fondo de las mallas. Llegaba en el minuto 38 de partido y tocaba remar mucho en la segunda parte para que los grana no perdieran otro derbi en casa. Con el 0-1 llegaba el final de la primera mitad, con un Reus que ha aprovechado las pocas que ha tenido para marcar un gol que el Nàstic ha tenido pero no ha materializado.

El Reus ha empezado la segunda mitad queriendo ser protagonista, y aprovechando un Nástic dormido, ha tenido una ocasión clara en el minuto 4 de la segunda, pero el disparo de Fran Carbia ha salido alto. El Nàstic estaba muy impreciso y el Reus lo quería aprovechar para sí matar el partido. Los más de 11.000 aficionados reunidos en el Nou Estadi se empezaban a impacientar, mientras que la afición visitante disfrutaba del juego de los suyos y acompañaban los pases con oles.

Ocasión para el 1-1

En los mejores minutos del Reus ha llegado una clara ocasión de los grana que ha tenido como protagonista al debutante Dumitru Cardoso. Después de una buena jugada de Kakabadze, quien se ha recorrido toda la banda derecha para poner un centro raso para el extremo. El jugador grana ha rematada un poco cruzado y su disparo ha salido rozando el palo derecho de la portería reusense.

El Nàstic se notaba mucho más cómodo y un centro de Javi Jiménez perfecto ha ido a la cabeza de Álvaro Vázquez, quien marcaba su segundo gol como grana, el primero en el Nou Estadi. Minuto 73 de partido y los locales tenían mucho tiempo para buscar la ansiosa remontada, una hazaña que aún no han podido disfrutar los aficionados grana esta temporada.

Del segundo del Nàstic al segundo del Reus

En el minuto 83 de encuentro ha llegado el momento más frenético del partido. En el área del Reus, una caída de Dumitru ha hecho que todo el estadio se levantara para pedir un penalti claro, ya que el defensa visitante arrolla completamente al mediocentro grana. De esa jugada nace una contra que los reusenses consiguen convertir en el 1-2. Un disparo precioso de Vítor Silva que se colaba por la escuadra de la portería de Dimitrievski y hacía estallar de alegría a los espectadores reusenses.

El final del partido ha sido de un ataque constante de los grana. Buscaban el gol continuamente y casi lo hacen en el minuto 90, cuando un disparo de Gaztañaga ha sido repelado por Badía y el rechace no lo ha aprovechado por Dumitru, que ha disparado a las nubes.

Con esta victoria los reusenses vuelven a pasar por delante de los grana y escalan a la décimotercera posición con 29 puntos. Justo detrás está el Nástic, con un punto menos y con el descenso a 7 puntos a falta de los partidos que se van a disputar en el resto de la jornada 23.