Olimpo - Ferro : "AuriFerro"(Oro Hierro)

Sólo uno seguirá , ¿Habrá penales? (Foto: Diario Uno)

Por los 32avos de Final de la Copa Argentina, el ganador deberá jugar en los 16avos de Final al vencedor del partido entre Racing y Atlético Mitre de Santiago del Estero.

Olimpo ganó 3-1 a Huracán, cosa que de no heberlo hecho, éste encuentro tendría otros protagonistas, con mayoría de suplentes, y el de Bahía estaría con la soga al cuello, pero... hoy todos quieren jugar y demostrar que han vuelto a la buena senda.

Ferrocarril Oeste ganó 1-0 a San Martín de Tucuman está 5to en la B Nacional, detrás de Argentinos Jrs, Brown(Pto. Madrin), Chacarita y Nueva Chicago.y a 8 puntos del último cupo para ascender. Faltan 10 fechas para el fin del torneo, y sus chances son reales, por lo que Broggi pondrá un "mix" entre titulares y suplentes. Los de Caballito tienen un buen potencial de goleo : Castillejos (13) Salmerón (8) y Vernetti (7).

Suplentes : Bailo, Barsottini, Amarilla, Alderete, Álvarez, Affranchino, Barranco y Castillejos. Uno afuera

Sciacqua: "El equipo va al ataque, es vertical, y reacciona bien, es intenso y presiona en conjunto. En poco tiempo me he generado un vínculo importante con Bahía, no es sólo un desafío profesional, es devolver lo que me brindan todos los sectores."

Mario Sciacqua no hará modificaciones de los que triunfaron ante Huracán este domingo, la duda es Parnisari o Cabral.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

LOS 8 ENFRENTAMIENTOS EN B NACIONAL OLIMPO FERRO EMPATES 4 1 3 6 3 Goles

Una buena difirencia a favor del Aurinegro, aunque el último fue hace mucho:

10-2-13 (B Nacional) Olimpo 2-0 Ferro. M. Vega y Sánchez Sotelo (O).

Ferrocarril Oeste está invicto en los 90minutos en Copa Argentina, y perdió en cinco de las siete definiciones que disputó, mientras que en la edición 2014/15, cuando Marcelo Broggi era su DT, pasó de ronda por penales vs Boca Unidos en 32avos. y Los Andes en 16avos ese año, al alcanzar los 8vos. empató 0 a 0 ante Rosario Central y luego cayó en los penales por 5 a 3.

En tanto que Olimpo:

2011/2012 Quedó Fuera con Boca después de empatar, se definió por penales, patearon Todos los jugadores, algunos más de una vez, 26 en total.

2013 eliminó a Aldosivi, Brown de Puerto Madrin, y Vélez Sarsfield (por penales), finalmente lo eliminó Godoy Cruz en San Juan

2014 fué eliminado en el arranque por Atlético Rafaela por penales en la localidad de Junín.

2015 sufrió idéntica suerte del mismo modo y en el mismo lugar (Junín) pero el verdugo fué Atlanta.

2016 Pasó la primera ronda ante Gimnasia de Jujuy,(su técnico era Sciacqua en el viaducto, empate 1-1 y definió por penales. y en la siguiente ronda lo eliminó Racing en la ciudad de Salta .

En fin, si uno pelea el ascenso y el otro el descenso, quiere decir mucho, o poco, uno va con todo, el otro se guarda porque juega el lunes, y también está el incentivo de la eliminación y los penales, con otra buena cosa, habrá publico de ambos lados, esperemos que puedan ver un gran cotejo ya que además hay casi 600000 pesos para el ganador.

Ficha del partido:

32avos de Final de la Copa Argentina

Fecha Miercoles 8/06/2017

Horario: 14:45 hs.

Estadio: Centenario de Quilmes

Árbitro: Airel Penel

Asistente 1: Mariano Altavista

Asistente 2: Jeonal Basso

4to árbitro: Yael Falcón Pérez

Emisión: TyC Sports

Formaciones probables :

Fuentes: aurinegro.com.ar; Lu2;DiarioLaNueva;ClubFerroCarrilOeste