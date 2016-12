Google Plus

El Deportivo, cargado de dinamita | Fuente: LaLiga

Está cada vez más cerca la siguiente jornada de la Liga Santander, la decimosexta del calendario, que traerá un duelo importantísimo en la lucha por la permanencia con la visita de Osasuna a Riazor. La situación de Osasuna no podría ser más comprometida, colista y con el resto de equipos apretando cada vez más y empezando a sumar. Y para empeorar aún más las cosas, con la baja de Miguel Flaño para lo que resta de temporada, sumándose a su hermano Javi Flaño y Didier Digard.

Y peor aún se puede plantear la situación si se echa un vistazo al Deportivo. El motivo es una delantera ciertamente infravalorada, con tres hombres velocísimos y con inacabable calidad como son los jóven Carles Gil y Florin Andonde y un renacido Ryan Babel, un auténtico jugadorazo que se ha reencontrado a sí mismo en las filas del club gallego. Si bien es cierto que el Deportivo no es uno de los equipos más goleadores de la categoría, no se puede negar que estos tres jugadores están en todas. De hecho, entre Andone y Babel se acercan a la decena de goles -la mitad de los que lleva el equipo-, y Carles Gil es un jugador muy participativo que pese a no anotar, siempre que coge el balón llega al área con muy malas intenciones y para acabar generando una ocasión. Además, hay que tener en cuenta a un Joselu que llegará con la moral por las nubes tras su doblete en el Bernabeu.

Y esto desemboca en una gran preocupación, especialmente por los contragolpes. Se ha mostrado muy frágil la zaga rojilla cuando los equipos contrarios han sido muy verticales y han atacado con mucha velocidad. Y además, más de un gol se ha encajado por no haber vuelto a tiempo para defender un contragolpe. Caparrós va a tener un quebradero de cabeza -uno más- para este partido, puesto que es más que decisivo. Una derrota alejaría demasiado a Osasuna de la permanencia virtual, así que el equipo debe ser firme en defensa y solvente en ataque de una vez por todas. Los resultados tienen que llegar, y tienen que hacerlo ya.