Google Plus

Caparrós: "tenemos que apretar los puños" | Fuente: CA Osasuna

En vísperas al partido del domingo, el entrenador de Osasuna ha transmitido en la rueda de prensa la importancia de "apretar los puños" para transmitir que "son fuertes mentalmente" para salir a flote de esta complicada situacion, que con el paso de las jornadas se va posicionando como extrema. Ha querido también manifestar su deseo de acabar el año rompiendo la racha negativa que atraviesa el club navarro desde que empezó la temporada, asegurando que "los puntos que tenemos mañana en juego son los más importantes".

Todo el mundo es consciente de que la mala racha que atraviesan los rojillos, y Joaquín Caparrós es el primero que sabe de la importancia de "romper la dinámica", al igual que ha mostrado su opinión respecto a la posibilidad de que no puntuar en tierras gallegas, "aquí no se escapa nadie porque queda un mundo". También ha destacado que perder con el Barcelona no es mejor ni peor que perder contra el Deportivo, ya que siempre que se pierde es un varapalo.

La importancia de tener seguridad y solidez defensiva el domingo ha sido otro de los puntos que ha tratado el sevillano, que ha elogiado a su ex equipo, el Deportivo, que ha calificado como "una buena plantilla, bien trabajada por su técnico" y que además "tienen una afición que aprieta y está con el equipo". El utrerano ha resaltado que su próximo rival atraviesa un buen momento anímico, pero que de eso no se vive, sino que "hay que trasladarlo a los resultados".

Equipo y afición están muy metidos en la situación que atraviesa el club. La mala suerte con las lesiones ha sido un factor importante en los malos resultados acaecidos hasta la fecha, pero aún así Caparrós sostiene que "no podemos lamentarnos ni llorar", matizaba el entrenador osasunista. Sin duda, es un partido importante ya que si se gana se recortarán puntos a un rival directo como el Deportivo y servirá para ir sumando puntos a su casillero, al igual que si se pierde la situación seguirá agravándose.