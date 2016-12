Antes de navidades, a remontar en Copa

Google Plus

Caparrós podria alcanzar la séptima derrota consecutiva/ Fuente: LaLiga

Ante el Atlético hicieron un mal papel, sin posesión, claramente superados por un rival que en un minuto les metió dos tantos, uno a balón parado, fallar ocasiones claves como es un penalti, no crear peligro... Ya se comienza a discutir si de verdad la culpa la tenía Enrique Martín y tras el batacazo en la Copa Del Rey ante el Granada por 1-0, se perdió aún más motivación, y si se podía tocar fondo, se tocó con la derrota ante el Sporting de Gijón y con la victoria de todos los equipos de la zona del descenso a excepción de Osasuna.

Aunque la derrota ante el Fútbol Club Barcelona para los rojillos estaba anotada en la agenda, son seis derrotas consecutivas y pueden ir a más, cada partido es una final para ellos y no debe seguir así la dinámica del equipo, los rojillos no juegan a nada y continuamente se sienten dominados por sus rivales.

Otro partido desastroso ante el Deportivo pone contra las cuerdas a Osasuna, antes de comer gambas y turrones deben jugar la vuelta de la Copa Del Rey ante el Granada, los andaluces tienen ventaja tras imponerse en la ida a los rojillos con una victoria por la mínima, no es imposible remontar mañana, Osasuna debe salir a darlo todo por el último encuentro del año, sería un importante punto de inflexión para los navarros ya que necesitan moral, respirar, confianza, ánimos para tirar adelante. Con Caparrós al mando aún no han podido arreglar que no pudo arreglar Enrique Martín.

Para lograr tal objetivo, los centrocampistas deben tener presencia en el terreno de juego o no se podrá leer el encuentro, una defensa buena es un buen ataque y un buen ataque es una buena defensa pero un buen mediocentro regula todo tu equipo, si no tienes un mediocentro con presencia, con intención, con fluidez, con valentía, con creatividad, ni defensa ni ataque podrán funcionar correctamente.