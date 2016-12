Anuario VAVEL Osasuna 2016: una defensa que no dio de sí en primera

Google Plus

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL España)

Si se echa un vistazo a los números defensivos de Osasuna, se puede dividir el año en dos claras partes. La primera la correspondiente a la Segunda División, donde Osasuna mostró una defensa bastante sólida y cuajó unas actuaciones consistentes, y la otra, la correspondiente a la etapa en La Liga. Sin duda, esta le fue mucho peor a Osasuna en defensa, porque se han encajado muchísimos goles y se han producido infinidad de imprecisiones.

Jordan Lotiès y Luís Martins, un paso discreto por El Sadar

El galo llegó a Osasuna en los inicios de la pasada temporada, pero no pudo debutar hasta el mes de octubre por una lesión. Y incluso una vez recuperado, no entró mucho en los planes del combinado rojillo. Una vez entrado el 2016, no fue convocado ni una sola vez y acabó marchándose cerca del cierre del mercado invernal.

Por su parte, el portugués si que permaneció toda la temporada en tierras navarras. No obstante, en ningún momento llegó a tener continuidad y estuvo entrando y saliendo de las convocatorias continuamente. Disputó unos escasos cinco partidos con la camiseta rojilla la segunda vuelta de la pasada temporada, hasta que se marchó en verano.

Javi Flaño, frenado por una lesión

Fue más que importante el navarro para el equipo rojillo. A excepción de los duelos ante el Tenerife y el Elche, disputó todos los encuentros que jugó Osasuna en segunda división durante el 2016, así como jugó íntegramente los playoffs de ascenso, donde fue determinante con un gol en la vuelta de las semifinales, en Tarragona.

Fue un defensor muy seguro que ponía el cerrojo en la banda y que cuando subía, llevaba el peligro siempre acompañándolo. Tanto él como su hermano fueron dos auténticos baluartes para el osasunismo. Empezó a buen nivel la temporada en la élite del fútbol nacional, pero una lesión de ligamentos en la segunda jornada lo frenó en seco y lo aparcó para toda la temporada.

David García, uno más de la casa

El joven central crecido de la mano de Osasuna también fue francamente importante durante el año para el combinado navarro. Al igual que Javi Flaño, disputó la inmensa mayoría de compromisos en la Segunda División que tuvo su equipo, perdiéndose únicamente un partido de Liga Adelante en este 2016, el triunfo navarro ante el Huesca.

Fuente: CA Osasuna

Además, jugó al completo los playoffs de ascenso, sin perderse ni un único minuto. Su desempeño fue decisivo en la vuelta de las semifinales, puesto que señaló el camino a primera cuando empató el partido alrededor de la media hora de juego, tras haberse adelantado el Nástic en los compases iniciales.

Vio continuada su importancia una vez iniciada ya la campaña en Primera División. Se ha perdido únicamente tres de los dieciocho partidos que ha jugado Osasuna hasta ahora desde que está en primera. No obstante, ha acusado bastante el cambio de categoría. Ha sido protagonista, al igual que muchos de sus compañeros en la zaga, de infinidad de imprecisiones, costando muchas de ellas goles en contra.

Llegó a ver portería en la contundente goleada sufrida por Osasuna en el Santiago Bernabeu, donde batió a Kiko Casilla con un excelente testarazo. Más allá de ello, su desempeño en la élite no ha sido el necesario, y prueba de ello es la alta cifra de goles encajada hasta ahora.

Unai García, sin continuidad en Segunda, insuficiente en Primera

No tuvo precisamente su mejor año en 2016 el nacido en Esquiroz. En Segunda División, la suerte no estuvo de su lado, puesto que apenas contó con ocasiones en la segunda mitad de la pasada temporada. Disputó los primeros partidos del año, pero de repente se cayó de la titularidad en febrero y no logró recuperarla en el resto de la campaña.

Una vez empezada ya la temporada en Primera División, sí que contó con muchos más minutos, aunque no dio el nivel esperado de un defensor de la élite. También fue protagonista de errores defensivos, y tampoco estuvo acertado en las pocas labores ofensivas que podía llegar a tener. Sus oportunidades cesaron con la llegada de Caparrós, que lo ha relegado al banquillo para dar minutos a Iván Márquez.

Miguel Flaño, también caído en combate

Fue bastante importante para Osasuna el capitán rojillo durante la primera mitad del año. Apenas se perdió partidos durante la segunda mitad de la pasada temporada, ejerciendo de capitán y siendo titular en la mayoría de los compromisos ligueros en la antesala de la Primera División.

Fuente: CA Osasuna

Al igual que su hermano, disputó todos los minutos del playoff de ascenso, donde dio muy buen nivel para apuntalar la defensa en los cuatro partidos más tensos del año. Una vez retornado ya a La Liga Osasuna, se erigió como titular indiscutible desde el inicio.

Empezó disputando prácticamente todos los minutos que tenía, aunque una lesión lo apartó del equipo durante un par de jornadas. Regresó de la susodicha para volver a ser titular, y aunque ejercía de capitán, su rendimiento tras el pequeño parón que tuvo fue bastante criticable.

No se escapó de cometer muchas imprecisiones y errores, lo que ha sido la quimera de Osasuna durante buena parte de la temporada. Pese a ello, siguió disfrutando de prácticamente todos los minutos de la temporada hasta que una lesión de ligamentos en el duelo liguero disputado en Riazor acabó dejándolo en el dique seco para toda la campaña.

Iván Márquez, calidad andaluza a disposición de El Sadar

El nacido en Marbella empezó el año como jugador del filial del Atlético de Madrid. Allí fue un jugador relativamente importante, llegando a disputar más de una veintena de partidos oficiales, incluyendo los playoffs de ascenso a la Liga 1,2,3.

En verano, fichó por la entidad navarra para incorporarse a Osasuna Promesas. Allí empezó muy bien , dando muestras de tener bastante nivel y teniendo una muy buena cantidad de minutos. Fue francamente importante en el equipo y Caparrós se percató de su nivel y le dio la oportunidad.

Su debut con Osasuna tuvo lugar en el compromiso copero de ida de dieciseisavos de final ante el Granada, donde desplegó un buen rendimiento a pesar de la derrota rojilla. Agradó al utrerano, que le dio la oportunidad de jugar en liga con el primer equipo. El joven se lo creyó y empezó a jugar al fútbol con la cabeza y el corazón, y pronto, se ha convertido en un fijo del once de Caparrós. Y cada partido que pasa, aparenta estar aún mejor. Está con mucha confianza y quiere afianzarse en el primer equipo.

Tano, de menos a más

No fue del todo bueno el arranque del 2016 para Tano Bonnín. En los meses finales del año anterior no estaba contando con muchos minutos, y tampoco los tuvo en las primeras semanas de este año. No obstante, todo cambió a partir de marzo.

Recibió la oportunidad y no quiso dejarla pasar. Agradó a Enrique Martín con buenas actuaciones, y este lo premió otorgándole la titularidad. Con él en la zaga, Osasuna vivió su mejor racha defensiva del año, cuando sumó únicamente tres goles en contra entre las jornadas 31 y 38. Acabó perdiendo el protagonismo en las últimas cuatro jornadas del campeonato liguero.

Sin embargo, volvió a las andadas en los playoffs de ascenso, donde no se perdió ni un único minuto. Rindió a un buen nivel y ayudó a Osasuna a certificar su retorno a la élite. En Primera División, no ha acabado de contar con regularidad. Los primeros meses de competición estuvo entrando y saliendo de once, aunque con Caparrós, está empezando a encontrare cómodo y a tener un sitio en el equipo.

Aitor Buñuel, todo dispuesto para triunfar

Hay muchísima expectación e ilusión alrededor de este joven de Tafalla. Pasó la primera mitad del año recibiendo algunas oportunidades en el primer equipo, cumpliendo con creces cada vez que se enfundaba la camiseta rojilla para saltar al terreno de juego.

Fuente: CA Osasuna

A pesar de no llegar a disputar minutos en el playoff de ascenso, sí que ha jugado un poco en la élite del fútbol nacional. Disputó tres encuentros de Primera División con el primer equipo, así como dos compromisos de Copa del Rey durante la segunda mitad del año. Mientras tanto, las semanas que no estaba incluido en el primer equipo, ejercía de lateral en Osasuna Promesas. Con sus 18 años, ya agrada y mucho a la grada rojilla, que ve en su carril diestro una auténtica joya.

Carlos Clerc, de quedarse en segunda por caer ante Osasuna, a sumarse a sus filas

El lateral zurdo, que era propiedad del Espanyol, estaba cedido en el Girona la pasada temporada. Fue más que protagonista en el club catalán, donde disputó todos los partidos oficiales de la primera mitad del año, sin excepción alguna, los de Liga Adelante y todos los playoffs de ascenso. Y la gran mayoría de ellos, como titular indiscutible.

No obstante, el destino le tenía aguardado un duro revés. En la final del playoff por ascender, no fue capaz de ayudar a su equipo a vencer a Osasuna, por lo que el Girona se quedó en Segunda División. Carlos volvió al Espanyol, y allí se quedó libre. Entonces, irónicamente, acabó siendo Osasuna quien se interesó por sus servicios y quien se los adjudicó.

Y en las filas del club navarro no ha acabado de tener mucho protagonismo. Tuvo algunos minutos al arranque de la temporada, pero Enrique Martín lo acabó sacando del equipo. Tras un largo periodo de ausencia, volvió a ser titular con la llegada de Caparrós, y a pesar de que su rendimiento era bastante mejorable, el jugador fue de menos a más para acabar siendo uno de los mejores del equipo en el triunfo local que cerró el año para Osasuna, esa maravillosa victoria ante el Granada que dejó a los rojillos en octavos de final de la Copa del Rey.

Fuentes, un año muy duro y sin opciones

No ha sido el 2016 el mejor año para el andaluz. Sólo disputó dos encuentros oficiales en la primera mitad del año, en la que sirvió al Espanyol. Acabó separando su destino del de la entidad perica en verano, tras quedarse libre de su contrato. Y entonces, apareció Osasuna con la caña.

No fue tampoco titular indiscutible el cordobense en el combinado navarro. Si bien es cierto que llegó a tener cierta regularidad con Enrique Martín en las jornadas iniciales, pronto se vio relegado del equipo, y más aún con un Caparrós que aún no le ha dado la oportunidad.