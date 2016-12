Anuario VAVEL Osasuna 2016: una delantera que debe mejorar

Google Plus

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL España)

He aquí los gladiadores ofensivos rojillos durante el final de la temporada 2015/2016 y el inicio de la temporada en Primera 2016/2017. Jugadores con los que pudieron gozar la compañía de entrenadores como Joaquín Caparrós y Enrique Martín, éste último el artífice del glorioso ascenso a Primera.

Sergio León

El jugador más en forma de Osasuna, la pasada campaña fue el máximo goleador de Segunda División y esta temporada se unió a los rojillos para llegar al objetivo de mantenerse en una división que de momento se le atraganta a los navarros, al menos acabaron con victoria en Copa Del Rey ante el Granada por 2-0 y clasificados para octavos de final y jugarán ante Eibar, el único equipo que han ganado esta temporada los rojillos. Sergio León es un matador, crea las ocasiones él solo y después las guisa en forma de anotaciones a favor de su conjunto.

Oriol Riera

El jugador catalán volvió a Osasuna tras tres años en el Deportivo de La Coruña, volvió y en forma de goles, en once partidos ha anotado dos goles, queda remarcar que no jugó los once encuentros los noventa minutos por lo que cuenta muchísimos minutos de los que se pueda pensar, es un matador y un jugador que va muy bien de cabeza.

Kenan Kodro

El hijo del histórico Meho Kodro ha jugado 20 encuentros en este año y ha anotado solo un gol oficial, se esperaba más de él, pero cabe recalcar que el jugador tiene la presión del apellido, cuando aprenda a no tener esa presión, jugará mejor ya que es un grandísimo jugador.

Riviere

El francés fichó por Osasuna este mercado de verano procedente del Newcastle. De momento en seis encuentros oficiales en Liga no ha anotado pero en un amistoso frente a Eibar en un parón de selecciones hizo un doblete, aunque no figura en los números, veremos que ocurre con él galo en los próximos meses con los rojillos.

Matej Pucko

El delantero esloveno de 22 años anotó cuatro goles la pasada campaña al mando de Enrique Martín tras jugar 29 encuentros, casi nada, aunque ya no forma parte del equipo de esta campaña, siempre será recordado por formar parte del equipo que vio luz, una luz inesperada para la gran mayoría, la luz de Primera.

Nino

Tras cinco años en Navarra, Nino dejó el equipo el pasado 23 de agosto despediéndose diciendo que se va con la cabeza alta y agradecido de haber formado parte de Osasuna, hizo un buen trabajo en el primer semestre rojillo.