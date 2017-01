Google Plus

Duelo de goleadores en El Sadar / Fuente: Osasuna

Los dos máximos goleadores de ambos equipos estarán el próximo domingo frente a frente en el duelo que enfrentará al cuadro navarro y al andaluz, en un partido que será como una final para los dos conjuntos, en especial para los de Vasiljevic. Ya que esté será como una final para sus pupilos, un final de las veinte que les quedan por disputar, debido a su complicada situación.

Roberto Torres y Ben Yedder, el español y el francés serán los encargados, según las estadísticas de anotar los goles de sus respectivos equipos. El futbolista galo ha anotado en lo que llevamos de temporada un total de ocho tantos para los suyos, ganándose así un hueco en el once de Sampaoli y el cariño de la afición de Nervión.

Por su parte el jugador de la entidad navarra también ha sido una pieza clave de su equipo, tanto en la etapa de Joaquín Caparrós como en la de Vasiljevic. Cinco goles son los que atesora en su cuenta particular el navarro, que a pesar de no ser demasiados han valido algún que otro punto, aunque no hayan sido demasiados los que actualmente sustenta Osasuna en su casillero.

Los dos futbolistas también asisten a sus compañeros de equipo, aunque se aprecia notablemente que no es su faceta más sobresaliente. Ben Yedder ha dado dos goles, mientras el jugador que el próximo domingo vestirá de local ha asistido tan solo en una ocasión. Meras estadísticas que acompañan a lo que de verdad interesan a los dos jugadores, el gol.

El guionista del fútbol es caprichoso y en partidos como este las estadísticas valen de bien poco. La escuadra que más sólida se muestre en defensa y más eficacia tenga en ataque será la que se alce con una victoria que le acercaría al objetivo final de la temporada.