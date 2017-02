Visitando territorio maldito

Google Plus

Jugadores de Osasuna y la Real disputando un balón // LaLiga

Osasuna y Real Sociedad son dos clubes que se conocen a la perfección y este domingo se enfrentan por 32ª vez en el campo de los Txuri-Urdin, un escenario donde los rojillos no suelen sacar buen provecho de sus partidos y es que en los últimos enfrentamientos se han ido con las manos vacías, sin lograr la victoria.



Su último enfrentamiento, el pasado 27 de agosto, acabó con una victoria para los blanquiazules en un partido en el que Osasuna mereció un poquito más. Los goles de Juanmi al inicio de la segunda mitad y el tanto en propia puerta de David García terminaron por rematar a un Osasuna peleón, que llegó a encerrar en varias ocasiones a los vascos lanzando hasta diez córners.



Ahora, media temporada después, ambos equipos se encontrarán en situaciones totalmente opuestas. Por un lado, los locales intentarán quedarse con los 3 puntos para mantener vivo el sueño de entrar en la Champions League arrebatándole el cuarto puesto a los rojiblancos del Atleti. En la otra esquina, un Osasuna en descenso, con tan solo diez puntos, llega necesitado y quiere empezar a sumar de tres en tres. Para ello, ha incorporado a tres futbolistas en los últimos días del mercado invernal (Sirigu, Loé y Vujadinovic) con el fin de salir de la situación tan incómoda en la que se encuentran.



Los precedentes no favorecen a los hombres de Vasiljevic, de hecho, si se tiene en cuenta los últimos encuentros, los rojillos saldrían derrotados. Los navarros no ganan a la Real Sociedad en su estadio en La Liga desde noviembre de 2005. En ese partido se consiguió una victoria por 1-2 y desde entonces se han acarreado dos empates y tres derrotas en un campo maldito. Este no es el único dato aterrador y es que, el equipo mantiene una sequía de cuatro partidos consecutivos sin marcar en San Sebastían, logrando la peor racha en los 31 partidos que se han disputado anteriormente en ese campo.



Para más premoniciones y diferencias cabe decir que la Real Sociedad solo ha dejado escapar los 3 puntos en una ocasión de los últimos nueve partidos disputados en su casa (6V 2E 1D), frente al Sevilla por 0-4.



¿Lo “bueno”? Osasuna lleva doce partidos sin saber lo que es ganar en la máxima categoría (4E 8D) y nunca ha llegado a la cifra de trece sin conocer la victoria. Ya va siendo hora de volver a la senda del triunfo y no hay mejor manera que hacerlo por la puerta grande: consiguiendo tres puntos ante un rival de primerísima categoría y destruir la mala racha de un campo que parece maldito para los nuestros.