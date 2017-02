Google Plus

Previa Celta de Vigo - CA Osasuna: el único camino es ganar

Como en la época de los gladiadores, Osasuna saltará a Balaidos a vida o muerte, vivir o morir, enfrentarse a las bestias más temidas. Se disputará un partido que no puede dejar a nadie indiferente. El Celta necesita ganar para volver a sentir el sabor de la victoria y Osasuna, como siempre, para soñar todavía con la permanencia.



No es el mejor momento para el Celta y es ahí donde Osasuna tendrá que desenfundar su espada y clavársela a los celestes. Dos derrotas son las que acumula el equipo local en la última semana: en Liga perdió frente al Atlético de Madrid (3-2) y en Europa League contra el Shakhtar Donetsk (0-1). Osasuna, pese a no conseguir la victoria en las últimas 14 jornadas del campeonato doméstico, peleará como Máximo Décimo Meridio hasta la muerte, demostrando su mejora y valía de los últimos partidos.

Osasuna buscará su segunda victoria de la temporada a domicilio (3E 6D) en un feudo donde el Celta solo ha perdido tres de sus diez partidos disputados en casa. Para ello deberán defender e intentar no encajar ningún gol y es que Osasuna cosecha la friolera cifra de 18 partidos consecutivos encajando por lo menos un tanto, así es complicado.

Antecedentes entre ambos equipos



El último partido entre estos dos conjuntos fue el pasado 17 de septiembre en El Sadar en un encuentro marcado por la ausencia del gol. 0-0 y nadie contento. El Celta mereció más ante un Osasuna que buscó salir a la contra.

El Celta solo ha perdido en uno de sus seis últimos partidos contra Osasuna en la Liga (3V 2E). La única vez que salió derrotado fue en febrero de 2013 en El Sadar (1-0). El conjunto rojillo solo ha logrado una victoria como visitante ante el equipo gallego en primera (5E 13D). Fue en septiembre de 2006 por 0-2.



Estadísticas destacables



Los peligros en ambos equipos están claros. Por parte del equipo local John Guidetti llega al partido en racha ya que ha marcado en las dos últimas jornadas de liga pero, para el alivio rojillo, jamás lo ha hecho en tres consecutivas. Al otro lado, el gran peligro es Sergio León que, como Guidetti, también ha conseguido anotar en sus dos últimas jornadas.

Osasuna y Celta son dos de los cuatro equipos de esta competición que más goles se han encajado en su propia portería (2).

Declaraciones



Berizzo: "Hemos evaluado algunos casos porque el desgaste del otro día significó una mejor puesta a punto para algunos. Jugar mucho es bueno en algunos casos, como los que podrían repetir como Radoja, que está suspendido, o Wass, que viene de un descanso. Osasuna es un rival que ha reaccionado y ha encontrado mayor solidez de la que tenía y ha hecho buenos partidos contra el Madrid y el Valencia en el último tramo. Tiene futbolistas de oficio que nos van a exigir un ejercicio de ataque continuo, ajustado, imaginativo y no exponernos a la peligrosidad de una contra".



Vasiljevic: Todos los jugadores están enchufados y eso me alegra porque tengo problemas en las convocatorias. El equipo, además, está asimilando varios sistemas en la defensa porque tenemos que estar preparados en cada momento, mañana decidiré el sistema. En este aspecto, hay que buscar el equilibrio, está claro que en la mayoría de las acciones estamos bien colocados. Por otro lado, el bloque del equipo se está haciendo, otros conjuntos están más rodados a estas alturas de la temporada por eso encajamos más goles en este sentido y sufrimos más. Nos falta la victoria y cuando llegue, nos engancharemos. Eso confirmará el buen trabajo que estamo haciendo. No hay miedo en el equipo, mañana vamos a competir y a vernos a nosotros mismos".

Posibles alineaciones



Celta: Sergio; Hugo Mallo, Cabral / S. Gómez, Roncaglia / Fontás, Jonny; Marcelo Díaz, Radoja, Wass, Pablo Hernández / Jozabed, Bongonda / Sisto, Iago Aspas.

Osasuna: Sirigu; Oier, David García, Vujadinovic, Fuentes; Fausto, Causic, Berenguer, Jaime; Riviére, Sergio León.