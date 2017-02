Google Plus

Celta - Osasuna: Puntuaciones de Osasuna, jornada 23 de La Liga | Fuente: LaLiga

Tres genialidades dijeron basta. Una de Rossi, una de Jozabed y otra de Iago Aspas. Es lo que necesitó el Celta de Vigo para imponerse con relativa dificultad a un Osasuna que sigue sumido en el pozo del descenso, del que busca escapar aferrándose a un cada vez más fino borde, en la lucha por no precipitarse al abismo.

Los de Balaídos empezarían siendo recios dominadores en los primeros compases de la primera de las mitades, y fruto de ello, llegó un merecido gol. Sin embargo, se apagaron a sí mismos los gallegos, y dejaron a Osasuna jugar. Esto conllevó que el partido se tornara pesado en los minutos finales del primer tiempo. Una vez quedado atrás ya el receso, subiría revoluciones un Osasuna al que no le acabarían de salir las cosas. Ocasiones, haberlas, las hubo, pero el acierto brilló por su ausencia. Osasuna merecía empatar, pero fue el Celta quien golpeó cuando perecía ya el encuentro, y lo hizo por partida doble, en un saque de esquina, y en una mortífera contra.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Sirigu

4 | Francamente mejorable la actuación del guardameta. Bien es cierto que no tuvo tampoco demasiado trabajo, pero el primer tanto llegó tras errar él un saque largo. Además, pudo colocarse mejor en el segundo tanto, aunque el testarazo de Jozabed fuere sublime, y de hecho, pudo producirse por un error de Kodro en la marca.

Berenguer

5 | Todo quedó en actitud. Lo intentó, lo intentó y lo intentó, pero no pudo el joven canterano de Osasuna. Estuvo muy espeso en ataque y mejorable en defensa. Perdió muchos balones y no estuvo acertado tampoco en la toma de decisiones en las pocas contras que dirigió.

Oier

5 | En sí, malo el partido de Oier Sanjurio no fue, pero bueno, tampoco. Definitivamente, podría haber rendido mejor, aunque su actitud fue la correcta. Mejorable en las marcas y algo lento en defensa.

Vujadinovic

7 | Sin duda, el mejor de Osasuna en lo que a labores defensivas respecta. Se encargó de sacar las castañas del fuego en más de una ocasión, llegando a poner en riesgo su integridad física en un lance. Firme y contundente, justo lo que necesitaban los rojillos, aunque no fue suficiente.

David García

5 | Está en la misma línea que Oier. Realmente, con el poco peligro que generó el Celta, es difícil evaluar a la zaga, salvo el caso de Vujadinovic, que se mostró muy solvente. Su rendimiento pudo ser mejor, aunque hizo lo que pudo.

Clerc

6 | Sus subidas por la banda zurda llevan mucho veneno, y en defensa, estuvo bastante correcto. Pudo estar más acertado, pero eso no quita que realizó un buen partido sobre el césped de Balaídos.

Roberto Torres

5 | No fue su día. No acabó de estar bien colocado en la medular. Sufrió a causa del grandísimo trabajo de Díaz, que fue probablemente el mejor jugador del partido. Erró en algunos pases y en la toma de decisiones y no acabó de entrar en el juego del equipo.

Goran Causic

4| Tampoco fue el mejor partido para Causic. Estuvo bastante desaparecido en la medular. Trabajó, pero fue anulado por la medular del Celta. A pesar de que Osasuna tuviera bastante el balón durante diversos tramos del duelo, no hubo clarividencia en la creación ni se acabó de mostrar como un equipo completamente sólido sobre el césped el rojillo.

De las Cuevas

5 | Tuvo ideas buenas y trató de marcar diferencias en la ofensiva, pero estas no llevaron a buen puerto. Buscó en diversas ocasiones generar consexiones con sus compañeros, pero no estuvo acertado.

Oriol Riera

4 | Lo intentó y peleó, pero estuvo lejos de ser el mejor día el del atacante catalán. Estuvo fallón en cuanto tuvo oportunidades de disparar, perdió bastantes balones y no supo asociarse con un Sergio León que se vació trabajando por el equipo.

Sergio León

6 | Un profesional, un trabajador incansable y un gran jugador. Luchó y presionó cada balón, se ofreció, se desmarcó y aportó movilidad, pero como siempre, estuvo completamente desamparado en el ataque. Bastante hizo por su cuenta generando diversas ocasiones por si mismo, para asistir a sus compañeros. En las pocas que le llegaron, no estuvo acertado.

Fran Mérida

6 | Entró por De las Cuevas y con la idea de mejorar el juego de Osasuna, y de hecho, lo consiguió. Mejoró la circulación y se mostró acertado con los pases, aunque no fue capaz de tomar las riendas en la medular.

Riviere

3 | Entro a falta de diez minutos, supliendo a Sergio León. Sin duda, con sue ntrada, llegó el tramo más gris de Osasuna. No aporta el trabajo ni la movilidad del cordobés, y los rojillos lo notaron.

Kenan Kodro

2 | Jugó poco más de cinco minutos, y pese a ser delantero, cometió un error que enterró a Osasuna. Dejó ir a Jozabed en el primer palo, y el jugador del Celta cabeceó sin oposición para batir a Sirigu, cuya colocación también era mejorable. En ataque, no sumó.

Petar Vasiljevic

4 | Siendo francos, no fue malo del todo el planteamiento del técnico rojillo. Tampoco lo fue el cambio de Mérida por De las Cuevas, sin embargo, sacar del terreno de juego a Sergio León es un lujo que Osasuna no se puede permitir, y se demostró en los minutos que no jugó el andaluz.

Iñaki Vicandi Garrido

6 | Arbitraje correcto del del comité vasco. Se limitó a no complicarse la vida en un partido que de por sí, no fue excesivamente duro ni tuvo demasiadas acciones polémicas.