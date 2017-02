Isla Permanencia, ¿al alcance de Osasuna? | Fuente: LaLiga

La temporada avanza a ritmo vertiginoso. Una a una, van pasando las jornadas, y según se acerca el final de la campaña, se van incrementando los nervios en Osasuna. El equipo ha mejorado sobre el verde, todos reman al unísono, pero no se avanza en la travesía a "Isla Permanencia". Y esto lleva a más de uno a preguntarse: "¿Sigue teniendo Osasuna opciones de salvarse?". La respuesta es franca y directa. Los de Vasiljevic aún pueden salvarse.

Quedan aún quince encuentros por disputar en este duro viaje en el que se ha embarcado el conjunto navarro. Suman ellos un total de cuarenta y cinco puntos. Equipos como el Sporting y el Granada tienen que visitar El Sadar. Es difícil, no se puede negar, pero no imposible. Osasuna tiene que luchar, porque sigue teniendo la oportunidad de salvar la categoría. Claro está que el camino será duro, no un lecho de rosas. Ahora mismo, los de Vasiljevic están pasando su particular odisea. Si a Ulises le costó, a Osasuna también le costará. Pero no será imposible mientras no sea matemático y no se deje de intentarlo.

Y es que Sergio León sigue creyendo en un Osasuna de primera. Sigue peleando cada balón como si fuera el último. Se sigue moviendo con soltura y realizando una infinidad de kilómetros por el equipo. Sigue siendo el líder de Osasuna, ya no solo en lo que a juego respecta, sino también en la tabla de goleadores. Además, Vujadinovic ha vuelto para sumar. Está aportando muchísimo a la zaga de Osasuna, desplegando un buen desempeño en labores defensivas, sin duda empujando para mejorar. Las carreras de Álex Berenguer no cesan, Oier sigue peleando cada balón.

Sin embargo, todo esto pasa por un matiz clave, y es la efectividad. Es lo que ha estado faltándole a Osasuna en estas últimas jornadas. Le cuesta demasiado anotar a los rojillos, que perdona muchísimas ocasiones hasta que finalmente logra convertir. Si se tensa bien el arco y se da en la diana, será cuestión de tiempo que los rojillos se reenganchen a la pelea por la permanencia. Así pues, podrían llegar a "Isla Permanencia" para disfrutar de una plácida estancia. De no hacerlo, lamentablemente, la travesía que liga a los de Pamplona y la élite del fútbol nacional, culminará en naufragio.