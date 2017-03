Google Plus

Petar Vasiljevic: "no pienso arrojar la toalla... pero estamos jodidos" | Fuente: Osasuna

Nuevamente, cayó derrotado Osasuna en la Liga Santander, la enésima derrota del combinado rojillo. Y una muy dura, con goleada en El Sadar y cierta polémica en el segundo gol; que deja a los rojillos en una posición aún más incómoda si cabe, pues triunfó el Granada en su respectivo partido, lo que aleja la permanencia del club navarro. Y al término de un partido donde Osasuna volvió a exhibir su versión más frágil, similar a la que presentaba con Caparrós, compareció ante los medios Petar Vasiljevic, entrenador del club local en este encuentro, para transmitir sus sensaciones tras el duelo, tanto del mismo como de la situación del equipo.

Empezó la rueda de prensa afirmando que era necesario "levantar el ánimo" del equipo, a cualquier precio, y se sentía con fuerzas para ello. También aseguró no plantearse la dimisión como entrenador del club emplazado en El Sadar. "No pienso arrojar la toalla", declaraba antes de destacar la importancia de "reconducir la situación", que definió posteriormente como "muy complicada". También remarcó la obligación de "seguir peleando y luchando", y según acontezcan los hechos, "tomar decisiones", posiblemente haciendo referencia a la próxima temporada. Tras ello, insistió en que "no se pueden bajar los brazos".

Defendió además a los jugadores del combinado navarro, los cuales declaró que se "vaciaron" con la finalidad de tratar de vencer al club castellonense, que fue francamente superior a Osasuna. "Un error te penaliza porque juegas con delanteros de mucha calidad", continuó reflexionando sobre el encuentro, segundos antes de afirmar que el "mínimo fallo te castiga". Zanjó la declaración con un tajante "estamos jodidos". Para concluir, se dirigió a la afición, pues le dolía "no poder corresponder" el apoyo recibido en cada encuentro. "Pensábamos que iba a ser un año bonito", admitió el técnico, "pero el fútbol es así y pesan los resultados, entiendo el desánimo".