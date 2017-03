Osasuna y Las Palmas, en horas bajas

Google Plus

El bagaje completo de la temporada en liga no ayuda a pensar en la salvación: 1 victoria, 7 empates y 17 derrotas. Y las estadísticas no engañan. Osasuna es el equipo que más partidos ha perdido, siendo también el que más goles ha recibido, a pesar de las buenas actuaciones de Salvatore Sirigu en más de un encuentro.

Los números de Osasuna hablan por si solos

Desde la llegada de Vasiljevic al frente del equipo, se ha buscado un plan táctico para solucionar los problemas en defensa alternado la defensa de cuatro con la de cinco. Pero ni con esas.

Osasuna es último en la clasificación. En 25 partidos jugados sólo han conseguido sumar 10 puntos. De estos, 7 con empate y tan sólo 3 como victoria, ante Granada. El conjunto rojillo es el peor equipo en casa, donde ha conseguido sumar 4 puntos de 39 posibles. A domicilio las cosas no han ido mucho mejor: 6 puntos de 36 posibles.

Un equipo al que, además, le cuesta un mundo anotar. De hecho, ha marcado 12 goles en 12 partidos tanto en casa como a domicilio. A gol por partido. En cambio ha recibido la friolera de 55 goles en contra. De estos, 26 en El Sadar y 29 en feudos forasteros.

Sergio León con 7 goles es el máximo realizador de cara al gol. El cordobés está demostrando estar un peldaño por encima de sus compañeros y así lo demostró en el último partido ante el Villarreal, más allá de sufrir una nueva derrota. Roberto Torres con 6 y Oriol Riera con 4 completan el top de máximos artilleros del equipo. En total, 17 de los 25 goles a favor. Una barbaridad. Hay que recordar que los tres se perdieron el penúltimo partido de Liga, ante el Espanyol.

No cabe duda de que el equipo no está nada bien anímicamente. Solo falta ver las caras de tristeza y impotencia tras el partido del pasado miércoles. La situación es muy difícil de revertir. Lo bueno, los 39 puntos que restan aún de liga. Lo malo, la sensación de que este equipo no levanta cabeza ni por asomo.

Las Palmas, el buen gusto por el fútbol a veces no es rentable

Nadie duda de que el conjunto de Quique Setién es de los que mejor trata el balón. Y jugadores para ello no le faltan: Roque Mesa, Tana, Viera... No obstante, el equipo está acusando la falta de acierto y sobretodo la dificultad para sumar fuera de casa. De hecho, solo ha conseguido sumar 6 puntos a domicilio; los mismos que Osasuna. Es cuanto menos sorprendente viendo el puesto de clasificación de uno y otro. De equilibrarse la balanza de puntos como local y visitante otro gallo cantaría para los canarios.

Cosas muy diferentes se ven en el Estadio Gran Canaria. Solo dos derrotas y 12 goles en contra en 13 partidos. Tantos, o tan pocos, como el Villarreal, sexto clasificado.

No cabe duda de que el equipo ha pegado un bajón en la segunda vuelta. Sin ir más lejos es el segundo que pega, si bien ya le pasó algo similar en la primea vuelta después de un inicio fulgurante donde era líder pasadas las cuatro jornadas.

Tampoco han ayudado las lesiones.Castellano, Lopes, Macedo y Montoro son bajas y a éstas se les podría sumar las de Livaja y la de Bigas, hombre de importancia vital para Setién.

En definitiva, hablamos de dos conjuntos en horas bajas pero de realidades muy distintas. El sábado puede servir para, por qué no, levantar la cabeza y devolver la ilusión a pensar en Europa para unos, y gastar una de las últimas balas de la recámara para otros.