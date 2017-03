Google Plus

Santiago Jaime Latre, al silbato | Fuente: amigosdelarbitraje

Tic, tac, tic, tac... Sigue la particular carrera contrarreloj de Osasuna, con cada vez menor margen de error -si es que queda alguno- y con la permanencia alejándose. Una dura derrota en Gran Canaria, con mala fortuna y con susto incluido, asestó un duro golpe a la moral de los rojillos. La situación llegó a ser tan seria, que el propio Vasiljevic lo decía ya: "Estamos jodidos". Aún con todo ello, Osasuna no está muerto. Tiene ahora que recibir a un complicado rival, la SD Eibar, uno de los mejores equipos del país a día de hoy. Los de Mendilibar están peleando por clasificarse a la UEFA Europa League. Y para dicho partido, se conoce ya el juez, y no será otro que Santiago Jaime Latre, del comité arbitral de Aragón.

Árbitro por casualidad, -pues se introdujo al oficio gracias a unos compañeros del equipo en el que militaba durante el instituto- es un colegiado con bastantes años de experiencia. A sus 37, ha recibido varios premios y ha sido alabado por más de uno por sus actuaciones, aunque también hay quien considera al nacido en Huesca un mal trencilla. Dio el salto a la Segunda División B ya hace quince años, en 2002. Siete necesitó para ascender a la antesala de la élite del fútbol nacional, donde militó durante cinco cursos. Fue durante los mismos cuando mejores críticas recibió respecto a sus arbitrajes. Lograría el ascenso a la máxima categoría del fútbol español en 2014, junto a Iñaki Vicando Garrido, del comité vasco, y el andaluz Mario Melero López.

En cuanto a sus cifras, destaca por ser un árbitro bastante tarjetero. De hecho saca hasta seis amonestaciones por partido, una de las cifras más altas de la categoría. Unos años atrás, la cifra era de ocho, lo que indica que se ha moderado bastante en este aspecto. También tiene un ratio de expulsiones relativamente alto, con una cartulina roja cada tres encuentros. Ha arbitrado ya a ambos conjuntos a lo largo de este curso, y de hecho, dirigió ya un duelo entre ellos. En concreto, fue el colegiado del aburrido e insípido empate sin goles visto en Ipurua en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey.