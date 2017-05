Google Plus

Braulio Vázquez, cerca de Osasuna/ Fuente: VAVEL ESPAÑA

Osasuna ya está confeccionando la temporada que viene. Los navarros tendrán como objetivo recuperar la categoría tras descender en el Camp Nou. Para ello, los directivos rojillos quieren planificar tanto la plantilla como el cuerpo técnico.

Para el puesto de director deportivo, el elegido es Braulio Vázquez. Actualmente se encuentra en las filas del Valladolid. El principal escollo es que tiene firmado un contrato con el conjunto vallisoletano que le vincula hasta 2.019. Sin embargo, diversas fuentes afirman que Braulio tiene decidido emprender una nueva aventura y enrolarse en las filas de Osasuna.

Al ser preguntado por este tema, Braulio guarda silencio. El presidente del Valladolid ha manifestado que por ahora el objetivo del club es centrarse en lo deportivo. Los pucelanos marchan octavos, a cinco puntos de los puestos que dan acceso al playoff. Esa plaza la ocupa actualmente el Tenerife.

La posición final del Valladolid influirá también. Si los blanquivioletas consiguen alcanzar al Tenerife y hacerse con la sexta plaza, tendrán opciones de ascenso. Y en un hipotético ascenso, es difícil que Braulio quiera cambiar de aires y volver a la Segunda División.

No obstante, Osasuna cuenta con un as en la manga: no solo es favorito para ascender por ser un club histórico, sino que también contará con ingresos extras procedentes de la Liga Santander gracias a su condición de recién descendido. Este dinero extra podrá ser un incentivo para Braulio, que contaría con cierta libertad a la hora de realizar su gestión.

Además, el exfutbolista pontevedrés podrá aportar la experiencia que ha ganado tanto en el Valladolid como en el Valencia. Estuvo en el conjunto che desde 2.008 hasta 2.013. Bien es cierto que tan solo ejerció como director deportivo los tres últimos años, ya que de 2.008 a 2.010 se dedicó a ojear jugadores. En el 2.014 fichó por el Valladolid.

Así pues, las próximas semanas serán claves para ver si el futuro de Osasuna va de la mano de Braulio Vázquez.