Mateo Azcona: "ante la Ponferradina tenemos que ser nosotros" | Fuente: CA Osasuna

Se encuentran ya los equipos de la gran mayoría de las divisiones del fútbol español contando las jornadas que quedan por disputar para ver si cumplen o no sus objetivos. Y con el primer equipo ya descendido a la Liga 1,2,3, buscará Osasuna Promesas evitar seguir el mismo destino que el primer equipo. Y para ello, se torna imprescindible o bien vencer o puntuar ante la SD Ponferradina, quinta clasificada del primer grupo de la Segunda División B, o bien que los cuatro equipos que llegan por detrás, pinchen. Lo mejor siempre es no especular y vencer y de cara a ello, compareció Mateo Azcona el técnico del filial del club navarro ante los medios de prensa.

No dudó que en principio, a la plantilla y al cuerpo técnico les gustaría "no llegar a esta situación tan límite". Sin embargo, sostuvo que Osasuna Promesas cuenta con una importante baza y es que "dependemos de nosotros mismos". Afrontan el partido conscientes de que "si conseguimos la victoria estaremos salvados sí o sí". No obstante, recordó que "el rival cuenta y es un rival de entidad". Afirmó en haber insistido con reiteración a sus jugadores que "tenemos que ser nosotros, intentar ganar desde el primer minuto pero sin perder la cabeza". Espera y desea que "tengan la personalidad de afrontar el partido desde lo nuestro".

Sobre el reciente crecimiento de la participación de sus jugadores con el primer equipo, no pudo sino mostrar su felicidad. Aseguró que para él y su cuerpo técnico, "es una satisfacción ir a El Sadar y ver que hay chavales que juegan". No dudó en admitir que prefiere que "vayan este fin de semana a Valencia". Ya en un caso concreto, el del defensor Steven, aseguró directamente que "cuando pueda tener la oportunidad de jugar con el primer equipo, con todos mis respetos, no lo quiero ni ver en el Promesas. Quiero que juegue en el primer equipo y aprenda de esa experiencia".