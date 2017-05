Osasuna Promesas logra la permanencia de forma matemática

Google Plus

La plantilla de Osasuna Promesas/ Fuente: Osasuna

Osasuna Promesas se impuso por tres goles a cero a la Ponferradina y certificó su estancia en la Segunda División B la temporada que viene. La escuadra dirigida por José Manuel Mateo Ozcona sumó los tres puntos y ha ascendido hasta la décima posición, con un total de 47 puntos. Cuenta además con un colchón de siete puntos sobre la zona de descenso, marcada por el Mutilvera.

Los navarros consiguen así la salvación de manera matemática. Sus números esta temporada son algo mediocres: ha obtenido 47 puntos repartidos en 13 victorias, ocho empates y 16 derrotas. Su diferencia de goles es de -4, ya que han marcado 48 tantos y han concedido 52.

Y es que el filial osasunista se ha mostrado muy irregular esta campaña, ofreciendo dos versiones totalmente opuestas. Como local se ha mostrado muy sólido, consiguiendo diez victorias, cuatro empates y tan solo cinco derrotas. Jugando en casa ha anotado 32 goles, mientras que ha encajado 23. Es decir, Osasuna Promesas ha obtenido 34 de sus 47 puntos y 32 de sus 48 tantos en las Instalaciones de Tajamar.

Sin embargo, a los rojillos se les ha atragantado esta temporada el jugar como visitantes. Tan solo han sido capaces de sacar 13 puntos (tres victorias, cuatro empates y 11 derrotas) a domicilio. Además, la falta de gol ha sido una constante jugando lejos de casa, ya que únicamente han anotado 16 goles por los 29 que han concedido.

No obstante, no debemos olvidar que Osasuna Promesas es un equipo filial. Su objetivo más inmediato no debe ser el ascender de categoría, sino el de forjar a jóvenes promesas y canteranos para que algún día puedan nutrir y ayudar al primer equipo, que ahora más que nunca necesita de sus canteranos para sacar adelante la complicada situación en la que se encuentra.