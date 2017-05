La radiografía del rival: Granada

Imagen: LFP

No son buenos momentos para el Granada. El equipo andaluz, al fin, no ha podido conseguir la proeza de mantenerse un año más en primera división, después de conseguirlo "in extremis" la pasada temporada con victorias de última hora. No obstante, este año el objetivo ha sido irreversible. Una plantilla prácticamente nueva a la de la temporada anterior, con un sinfín de nacionalidades entre los jugadores de la primera plantilla y los cambios de entrenador han propiciado que la temporada actual del equipo comandado por Tony Adams sea catalogada de desastrosa.

Sin olfato goleador

El equipo ha marcado 28 goles en liga, siendo así, el peor en esta faceta del juego. Lejos, con seis goles más, en segundo lugar, se encuentra el Leganés. En consecuencia, el máximo goleador es Carcela González con cinco tantos. Sin ser delantero centro, el marroquí se ha hecho un lugar en el equipo granadino, resultando ser de lo poco salvable de la plantilla. El supuesto delantero centro del equipo, Kravets, lleva también cinco goles.

En rigurosa actualidad, el equipo solo ha marcado en dos goles en los últimos partidos en las derrotas por 2-1 ante la Real de Eusebio y por 1-3 ante el Valencia.

Peores resultados en la segunda vuelta

El Granada, si cabe, ha pegado un bajón aún mayor en la segunda vuelta. Para ser más precisos, en los últimos dos meses, en los que el nivel de exigencia y responsabilidad de dar la cara han sido más necesarios. Y no ha sido así. Un punto de los últimos 33 posibles; o lo que es lo mismo, un empate y diez derrotas en los últimos once partidos. Cierto es que, entre otros, se ha enfrentado a Barcelona, Sevilla, Real Sociedad y Real Madrid.

Cero victorias a domicilio

La guinda del pastel se la lleva en los partidos fuera de su estadio. Es el único equipo de La Liga Santander que no se ha llevado los tres puntos en ningún partido a domicilio. Cuatro puntos repartidos en cuatro visitas no son suficientes para mantenerse en primera división. Incluso Las Palmas de Quique Setién, un rival temible en su estadio, y muy débil fuera de ella, ha sumado una victoria en la competición.