De las Cuevas: "Estoy seguro de que la afición no va a fallar"/ Fuente: Osasuna

Miguel de las Cuevas compareció frente a los medios de comunicación una vez terminada la sesión preparatoria en las Instalaciones de Tajamar. Los periodistas quisieron conocer la opinión del jugador sobre la afición navarra, así como su punto de vista del encuentro frente al conjunto nazarí.

Respecto a la hinchada osasunista, el mediapunta no tiene dudas: “Llega el último partido en casa de la temporada y nos jugamos adelantar al Granada. Vamos con esa idea, para terminar la temporada con nuestra gente, para que se vayan con una alegría. Y, sobre todo, desde aquí agradecer a la afición porque nos han seguido apoyando en este año tan duro. En los peores momentos siempre están con nosotros. Eso es un plus que debemos aprovechar. Y también por el Club, ya que no es lo mismo quedar últimos que penúltimos. Yo estoy seguro de que la afición no va a fallar y va a estar con nosotros en Primera, Segunda o donde haga falta. Queremos brindarle la victoria a la afición, dejarnos la piel en el campo y que la afición se pueda sentir orgullosa de su equipo por un día”, declaró.

Del partido, el centrocampista alicantino tiene las ideas claras: ”Ellos están en una situación muy parecida a la que tenemos nosotros, es muy complicado. Creo que la clave estará en no cometer errores. Va a ser un partido muy igualado, la concentración será importante. A ver si podemos mantener la portería a cero, porque este equipo arriba crea peligro. Todos los partidos analizamos lo que hacemos mal y bien. Este año el fallo ha estado ahí. No es una cuestión de la defensa, sino grupal, empezando por el delantero y acabando con el portero. El año que viene, si queremos subir, tiene que pasar todo lo contrario. El año pasado éramos un equipo al que costaba hacerle goles y por eso ascendimos”, finalizó.